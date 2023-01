﻿Der Anfang vom Ende des Bargelds?

3D cartoon hand holding smartphone with bill payment, business finance and online shopping concept, 3D render illustration

Hannover. Die Deutschen und ihr Bargeld – es war schon immer eine ganz besondere Beziehung. In kaum einem anderen Land in Europa wird so gern mit echten Scheinen und Münzen gezahlt wie hierzulande – daran hat auch die Corona-Pandemie nur minimal etwas geändert. Manch ein Bäcker, Friseurladen oder Kiosk bietet selbst heute noch keine Kartenzahlung an. Bei Kleinbeträgen, die mit Karte oder Smartphone beglichen werden, ernten Kundinnen und Kunden noch immer regelmäßig grimmige Blicke des Kassenpersonals.

Auch Studien bescheinigen das, seit vielen Jahren – aktuell etwa die der Unternehmensberatung Strategy&. Laut dem 15-Länder-Vergleich ist für 54 Prozent der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher noch immer das Bargeld die beliebteste Zahlungsmethode – nur ein leichter Abwärtstrend ist erkennbar (2018 waren es noch 61 Prozent). Damit steht das Land mit seiner Bargeldliebe unangefochten an der Spitze – in anderen Ländern sagen das im Schnitt nur 37 Prozent.

Eine aktuelle Entscheidung der Elektronikkette Gravis will angesichts dessen so gar nicht ins Bild passen.

Gravis schafft die Bargeldzahlung ab

Der Händler, der sich vor allem auf Apple-Produkte und -Zubehör spezialisiert hat, schafft die Bargeldzahlung in seinen 40 Filialen ab. Das erklärte das zur Freenet-Gruppe gehörende Unternehmen am Montag in einer Pressemitteilung. Als Grund gibt Gravis an, dass ohnehin nur noch ein „kleiner einstelliger Prozentanteil“ der Kundinnen und Kunden in den Geschäften mit Bargeld zahle.

Der Entscheidung sei eine „erfolgreiche Testphase“ vorausgegangen, so das Unternehmen gegenüber dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Das bargeldlose Zahlen sei „aus Kundensicht einfach, sicher, schnell – und eben auch schon längst gelernt“. Man gehe mit dem Schritt „den Weg unserer Kunden aktiv mit“. Und auch für Gravis lohne sich das: „Für uns als Händler ist bargeldloses Zahlen kostengünstiger, einfacher, und es ermöglicht schnellere Prozesse“, so das Unternehmen.

Verbraucher nehmen wieder mehr Ratenkredite auf Die Nachfrage nach Kleinstkrediten steigt. Gefragt waren 2021 vor allem kleinere Summen, insbesondere von jungen Leuten. © Quelle: dpa

Die Elektronikkette verkauft insbesondere Hardware-Produkte, also: Geräte, die wohl ohnehin nur selten bar gezahlt werden. Allerdings soll die neue Regelung künftig auch für Zubehör gelten, das nur wenige Euro kostet – etwa Handyhüllen, Ladekabel und Computermäuse. Im neuen Konzept des Unternehmens soll es künftig keinen Kassentresen im herkömmlichen Sinn mehr geben. Stattdessen gebe es „mobile Terminals, die sich flexibel an die Customer Journey im Store anpassen und an denen Kunden unkompliziert und bargeldlos bezahlen können“.

Eisdiele ohne Bargeld

Mit seiner Entscheidung ist Gravis der erste größere Händler in Deutschland, der die Bargeldzahlung komplett abschafft. Zuvor hatte es immer mal wieder Meldungen von kleineren Einzelhändlern, Restaurants und Unternehmen gegeben, die ähnliche Wege gehen wollen – damit aber allenfalls regional für Diskussionen sorgten.

Das Logo von Gravis, aufgenommen in Berlin, 02.02.2022. © Quelle: picture alliance / photothek

In Dortmund verabschiedete sich das Restaurant Bocca im Szeneviertel am Phoenixsee vom Bargeld – Anlass war die seinerzeit ohnehin unbeliebte Barzahlung während der Coronapandemie.

Selbst aus Eisdielen verschwand mancherorts die Bargeldzahlung. Die Blaue Eisdiele in Bad Kreuznach bietet seit dem ersten Coronajahr nur noch die Karten- oder Smartphonezahlung an. Die jüngste Meldung dieser Art kommt aus Nürnberg: Der beliebte Imbiss „Wurstdurst“ kündigte vor einigen Tagen an, im Lokal könne künftig nicht mehr bar gezahlt werden.

Händler haben freie Wahl

Rein rechtlich dürfen die Unternehmen das auch: Zwar müssen Händler und Dienstleister grundsätzlich Bargeld akzeptieren - sie haben aber die Möglichkeit, mit einer Vereinbarung oder in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Barzahlung einzuschränken oder gänzlich auszuschließen. Darauf weist die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein hin.

Für stationäre Geschäfte bedeutet das, sie müssen Kundinnen und Kunden vor dem Kauf deutlich erkennbar darauf hinweisen, dass Bargeldzahlung im Geschäft nicht möglich ist. Lange bekannt sind solche Hinweise etwa an Tankstellen, die schon an der Zapfsäule darauf hinweisen, dass sie keine großen Geldscheine annehmen. Im Falle von Gravis würde das bedeuten, dass etwa am Eingang des Geschäfts gut sichtbar ein entsprechender Hinweis platziert werden müsste.

Rechtliche Konsequenzen fürchtet das Unternehmen offenbar nicht: Man plane Hinweise in den Stores, „in Form von gut sichtbaren Aufstellern im Kassenbereich“ sowie über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Bei Kundinnen und Kunden rechnet das Unternehmen nur in den Anfangstagen mit Rückfragen: Man stelle sich darauf ein, „dass es zu Beginn vereinzelt noch Erklärungsbedarf geben kann“, gehe aber davon aus, „dass die meisten unserer Kunden die Vorteile des bargeldlosen Zahlens nachvollziehen können“.

Der Anfang vom Ende des Bargelds?

Stellt sich nur die Frage: Ist das Elektronikunternehmen mit seiner Abkehr vom Bargeld eine Ausnahme? Oder könnte der Schritt einen ganz neuen Trend setzen, der auch bei anderen Händlern Schule macht?

Fragt man direkte Gravis-Konkurrenten, so ist das zumindest aktuell nicht absehbar. Das Dachunternehmen der inzwischen zusammengelegten Elektronikmärkte Mediamarkt und Saturn antwortet auf eine Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), die „Kundenzufriedenheit“ habe „höchste Priorität“. „Die Bezahlung mit Bargeld ist ein einfacher und flexibler Weg der Bezahlung, der in unseren stationären Märkten nach wie vor gerne genutzt wird. Daher werden wir die Bargeldzahlung auch weiterhin anbieten.“

Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Genossenschaft Euronics erklärt den RND, man empfehle allen Händlern „eine breite Palette an Zahlungsmöglichkeiten anzubieten – von Bargeld, über Kartenzahlung und besonders auch kontaktlose Vorgänge. Den Mitgliedern unserer Verbundgruppe steht es allerdings grundsätzlich frei, individuelle Bezahlmodelle umzusetzen. Die EURONICS Deutschland eG verfolgt aktuell keinerlei Pläne, die Bargeldzahlung im stationären Handel abzuschaffen.“

Ganz ähnliches berichtet auch der Elektronikmarkt Expert. Die selbstständigen Unternehmer des Zusammenschlusses würden zwar „einen Anstieg von bargeldlosen Bezahlvorgängen“ verzeichnen, „wir haben jedoch auch weiterhin Kunden, die die Bargeldzahlung schätzen. Daher gibt es von uns keine Überlegungen oder Empfehlungen, die Bargeldzahlung abzuschaffen.

Die Gruppe Electronic Partner, zu der auch die Märkte von Medimax gehören, antwortet: Es gebe „momentan keine Pläne oder Überlegungen zukünftig die Bargeldzahlung abzuschaffen. (...) Wir werden auch zukünftig die Entscheidung über die Zahlungsmethode unseren Kunden überlassen und sowohl Barzahlung als auch bargeldlose Zahlungswege anbieten.“

Auch in den Geschäften anderer Ketten ist von einer Abkehr vom Bargeld derzeit wenig zu spüren. Selbst in den Stores des Unternehmens Apple, die ähnlich wie Gravis auf stationäre Kassen verzichten, können hochpreisige Geräte theoretisch auch mit Bargeld bezahlt werden.

Verband sieht keine Trendwende

Der Spitzenverband des deutschen Einzelhandels, der Handelsverband Deutschland, sieht in der Entscheidung von Gravis offenbar eher einen Ausreißer als einen Trend. Zu einzelnen Unternehmen und ihren Entscheidungen äußere man sich zwar grundsätzlich nicht, betont ein Sprecher gegenüber dem RND - für eine grundsätzliche Abkehr vom Bargeld gebe es aber keine Anzeichen.

„Noch immer werden rund 60 Prozent aller Einkäufe im Handel mittels Noten und Münzen bezahlt. Solange also eine Nachfrage nach Barzahlung besteht, wird es entsprechende Angebote geben“, so der Sprecher. „Der Einzelhandel akzeptiert heute flächendeckend Bargeld, Ausnahmen gibt es in stationären Geschäften so gut wie nicht. Ein Ende des Bargelds ist somit nicht in Sicht.“

Dennoch sieht der Verband Entwicklungen. In Deutschland gelte die Vertragsfreiheit - Händler könnten, wenn sie denn wollten, das Bargeld von ihren Zahlungsmöglichkeiten streichen. Das sei insbesondere für „individuelle Gestaltungsformen“ von Vorteil, heißt es vom Verband. „Neue Shopkonzepte wie kassenlose Märkte ohne lästiges Anstehen an konventionellen Kassen werden so erst möglich.“

In der Politik sieht der Verband eine „eher negativ geprägte“ Einstellung gegenüber dem Bargeld, wie Ulrich Binnebößel, Experte für Zahlungsverkehr und Logistik, in einem Forderungspapier des Verbandes an die Bundesregierung erklärt. „Verschärfte Geldwäscheregelungen, Bargeldobergrenzen, Abschaffung des 500-Euro-Schein, Münzprüfverordnung bringen Bargeld ein Negativimage.“ Von der Bundesregierung fordert der Verband eine Bargeldstrategie - der Handel brauche schließlich Planungssicherheit.

Karte hat das Bargeld überholt

Für die Deutsche Kreditwirtschaft, eine gemeinsame Einrichtung der deutschen Kreditinstitute, liegt die Entscheidung über Bargeld oder Kartenzahlung vielmehr bei der Kundin oder dem Kunden als bei den Händlern.

Auch wenn in Deutschland vergleichsweise viele Konsumentinnen und Konsumenten noch auf das Bargeld setzen - auch hierzulande sei ein eindeutiger Trend erkennbar. „Die zunehmende Beliebtheit von Karten- im Vergleich zu Bargeldzahlungen ist eine Entwicklung, die bereits seit mehreren Jahren zu beobachten ist und im Zuge der Coronapandemie zusätzlich Aufwind erhalten hat“, sagt Cornelia Schulz vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken dem RND - dieser ist aktuell federführend für die Deutsche Kreditwirtschaft.

Insbesondere im Bereich der kontaktlosen Kartenzahlungen zeige sich das - die Chip-Funktion der physischen Bankkarte werde immer häufiger eingesetzt, gleiches gelte für die virtuellen Bankkarten auf dem Smartphone - wenn auch nicht in dem Ausmaß. 2021 habe sich die Girocard zum stärksten Zahlungsmittel vor der Barzahlung entwickelt, sagt eine Studie des EHI Retail Institute. Der Trend zeichne sich branchenübergreifend ab, so Schulz.

In Schweden verschwindet die Krone

Mit seiner Liebe zum Bargeld bleibt Deutschland aber vorerst allein auf weiter Flur – während in anderen EU-Ländern längst ganz offensiv an der Bargeldzahlung gesägt wird. Im Nachbarland Dänemark geben laut der Strategy&-Studie nur noch 17 Prozent das Bargeld als ihr liebstes Zahlungsmittel an. In Schweden zahlen nur noch neun Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner mit dem physikalischen schwedischen Kronen.

Vor allem kleine Läden halten die Bargeld-Infrastruktur oft gar nicht mehr vor – wegen der Kosten. 94 Prozent der schwedischen Supermärkte nehmen zwar noch Bargeld an, in anderen Branchen sind es nach einer Umfrage von Svensk Handel nur noch 84 Prozent, Tendenz sinkend.

Ein Forschungsbericht des schwedischen Handelsrats von 2019 zufolge könnte Schweden noch in diesem Jahr das erste bargeldlose Land der Welt werden. Demnach werde der 24. März 2023 der Tag sein, an dem es sich für heimische Händler und Händlerinnen nicht mehr rentiere, Bargeldzahlungen anzunehmen. Vom diesem Tag an werde das Bargeld aus dem schwedischen Zahlungssystem verschwinden und schließlich keine Rolle mehr spielen. Die Prognose der schwedischen Zentralbank ging bisher immer von einem Ende 2030 aus.

Doch auch in Schweden hat die Entwicklung Kritikerinnen und Kritiker. Insbesondere ältere Bürgerinnen und Bürger, behinderte Menschen und Migrantinnen und Migranten würden benachteiligt, sagt Sveriges Konsumenter, ein Verbraucherdachverband mit 21 mitgliederstarken Interessengemeinschaften. Zudem ist eine bargeldlose Infrastruktur deutlich verwundbarer – etwa bei Hackingangriffen, Strom- oder Internetausfällen.