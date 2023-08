KI-Boom hält Chipkonzern Nvidia auf Rekordkurs – Umsatz verdoppelt

Vom 4. bis 5. September

A21 zwischen Wahlstedt und Daldorf gesperrt

Auf der A21 kommt es am 4. und 5. September zu Behinderungen. Der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Wahlstedt und Daldorf in Richtung Kiel wird dann voll gesperrt. Grund sind Arbeiten an einer Überführung.