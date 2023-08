KI-Boom: Nvidia ist der neue Taktgeber der Hightechwelt

Frankfurt am Main. Die Woge der Euphorie kommt am Donnerstagmorgen sogar bei Börsianern in Frankfurt an. Den Deutschen Aktienindex zieht es zügig um fast ein Prozent nach oben. Als Grund dafür nennen Händler äußerst positive Geschäftszahlen von jenseits des Atlantiks, von der US-Firma Nvidia.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Unternehmen, das vor ein, zwei Jahren nur Insidern bekannt war, ist in atemberaubender Geschwindigkeit zum Superstar der Tech-Branche und zum Darling der Investoren geworden. Weil Nvidia zum wichtigsten Hardwarelieferanten für alles, was mit künstlicher Intelligenz (KI) zu tun hat, geworden ist. KI erlebt seit November vorigen Jahres einen Boom: Damals machte die Firma Open AI den Internetnutzern weltweit ChatGPT zugänglich. Das ist ein Chatbot, der Gedichte schreiben, Lieder komponieren und Aufsätze auf Anweisung flugs schreiben kann. Nvidia hat sich auf Halbleiter spezialisiert, die diese Aufgaben besonders schnell und effizient bearbeiten können.

„Eine neue Computer-Ära hat begonnen“, ließ Firmenchef Jensen Huang anlässlich der Präsentation der aktuellen Geschäftszahlen wissen. Und die Nvidia-Aktie schoss am Donnerstagmorgen im europäischen Handel um fast neun Prozent in die Höhe. Dabei hat sich der Kurs des Wertpapiers in diesem Jahr bereits verdreifacht. Der ChatGPT-Effekt bedeutet, dass das Unternehmen jetzt auf einen Marktwert von umgerechnet rund 1100 Milliarden Euro kommt. Zum Vergleich: Die 40 Konzerne im Dax bringen es insgesamt auf 1400 Milliarden Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nvidia verdoppelte mit 13,5 Milliarden Dollar (12,4 Milliarden Euro) im zweiten Quartal den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr und überholte damit erstmals auch bei dieser Kennziffer den früheren Dominatoren der Branche: Intel. Börsianer hatten deutlich niedrigere Erlöse erwartet. Überraschend hoch fällt auch der Gewinn aus, der sich mit 6,2 Milliarden Dollar sogar fast verzehnfachte. Ein wichtiger Vorteil gegenüber Intel: Nvidia betreibt keine eigene Produktion, sondern lässt die Chips beim taiwanischen Konzern TSMC und bei Samsung (Südkorea) fertigen. Dadurch erspart sich das Unternehmen die gigantischen Investitionen, die für den Bau von Chipfabriken nötig sind.

Chip, Chip, hurra! Wie Computerchips hergestellt werden – und warum sie so wichtig sind Die Welt dürstet nach Mikrochips – für Elektro­autos, Rasen­mäher, Smart­phones, Drohnen oder künstliche Intelligenz. Doch wie werden die Bausteine der digitalen Welt produziert? Jetzt mit Plus-Abo lesen

Nvidia wurde 1993 von Huang, der öffentlich immer mit Lederjacke auftritt, mitgegründet. Zunächst setzten er und seine Kollegen vor allem auf schnelle Grafikchips für Videospiele. Schon damit wurden große Erfolge erzielt, auch weil diese Prozessoren zum Erzeugen von Kyptowährungen wie Bitcoins eingesetzt werden. Huang wechselte dann aber frühzeitig ins KI-Fach. Heute dominierte sein Unternehmen dort – vor allem mit sogenannten Accelerators (Beschleunigern).

Das sind Hochleistungschips, die dafür sorgen, dass KI-Software mit gigantischen Mengen von Daten bomdardiert wird, um die Programme zu trainieren, damit diese immer bessere Antworten auf die Fragen der Nutzer geben oder bei der Übersetzung von Texten immer weniger Fehler machen. Diese Mechanismen, Deep-Learning genannt, sind eine zentrale Funktion für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Das wissen auch die Rivalen von AMD oder eben Intel. Das Nvidia-Management hat es aber bislang geschafft, seinen technologischen Vorsprung mit immer neuen Chip-Designs zu verteidigen.

Künstliche Intelligenz: Wie schlimm wird's wirklich? Wird über Künstliche Intelligenz gesprochen, hört man die schlimmsten Horrorszenarien. Was ist da eigentlich wirklich dran? © Quelle: RND

Große Nachfrage nach Nvidia-Produkten

Die Highspeed-Halbleiter werden vor allem in Rechenzentren benötigt, da dort künftig zahlreiche Programme laufen sollen, die ähnlich wie ChatGPT funktionieren. Und fast alle Techriesen – von Microsoft bis zur Google-Mutter Alphabet – sind dabei, diese generativen KI-Anwendungen weiterzuentwickeln. Sie bestellen deshalb die Nvidia-Prozessoren in rauen Mengen. Ein Ende dieses Booms ist nicht absehbar. So hat denn auch das Management angekündigt, dass in den drei Monaten von Anfang Juli bis Ende September der Umsatz noch einmal kräftig steigt, und zwar auf 16 Milliarden Dollar. Diese Ansage überrascht nun auch Branchenkenner, deshalb das Kursfeuerwerk am Donnerstag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das alles ist umso erstaunlicher, als dass Nvidia als US-Unternehmen nicht alle seine Produkte auf dem weltgrößten IT-Markt verkaufen darf: das ist China. Die US-Regierung hat das Knowhow bei künstlicher Intelligenz als strategisch wichtig und maßgeblich für die nationale Sicherheit eingestuft. So soll verhindert werden, dass den Konkurrenten in der Volksrepublik via Exporten avancierte Algorithmen in die Hände fallen.

In den USA wird derzeit zudem darüber diskutiert, die Restriktionen sogar noch deutlich zu verschärfen. Doch Finanzchefin Colette Kress gibt sich gelassen: Die Erlöse aus dem China-Geschaft hätten in der maßgeblichen Rechenzentrumssparte zuletzt wie üblich zwischen 20 und 25 Prozent des Gesamtumsatzes ausgemacht. Und selbst bei weiteren Beschränkungen rechne sie nicht mit sofortigen erheblichen Einbußen. Langfristig könnten aber Chancen von US-Unternehmen auf dem riesigen chinesischen Markt zunichte gemacht werden.