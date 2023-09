Obst und Gemüse per Flugzeug: Immer mehr Supermärkte und Discounter verzichten

Wissenschaft zum Anfassen

„Science Day“ 2023 in Kiel am Freitag bietet Wissenschaft zum erleben

Neben den aktuellen „Highlights der Physik“ in Kiel ermöglicht der „Science Day Kiel 2023“ mit vielfältigem Programm an zwölf Standorten Einblicke in noch mehr wissenschaftliche Fachgebiete. Was, wo, wann – und ein Tipp, wie Sie sogar kostenlos zu den Festival-Events kommen.