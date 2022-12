Wie lange haben die Geschäfte am 31. Dezember geöffnet?

Am 31. Dezember noch schnell die letzten Einkäufe für die große Silvesterfeier erledigen – bis wann ist das möglich? Hier finden Sie die Öffnungszeiten von Aldi, Rossmann, Bauhaus und Co. an Silvester 2022.

Der Puderzucker für die Krapfen, der alkoholfreie Sekt, die Luftschlangen? Auch wenn die Silvestereinkäufe längst erledigt sind, fällt einem auf den letzten Metern meist doch noch etwas ein, das man vergessen hat. Dann heißt es schnell noch zum Supermarkt um die Ecke – aber wie lange hat der eigentlich an Silvester geöffnet? Was Sie über die Öffnungszeiten am 31. Dezember wissen müssen.

Das gilt für Ladenöffnungszeiten an Silvester

Da der 31. Dezember in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, haben Supermärkte und die meisten Geschäfte prinzipiell geöffnet. Wie an Heiligabend, gelten jedoch auch an Silvester Sonderregelungen bezüglich der allgemeinen Ladenöffnungszeiten. Diese unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland wie folgt:

Geschäfte in Bayern und im Saarland dürfen am 31.12. von 6 bis 20 Uhr geöffnet haben.

Die Öffnungszeiten in Sachsen und Rheinland-Pfalz sind von 6 bis 22 Uhr ausgelegt.

In Schleswig-Holstein , Hamburg , Mecklenburg-Vorpommern , Niedersachsen , Berlin , Brandenburg , Sachsen-Anhalt , Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gelten an Silvester Öffnungszeiten von 0 bis 24 Uhr.

Allein in Hessen, Thüringen und Bremen müssen die Läden spätestens um 14 Uhr schließen.

Allerdings sind die gesetzlichen Ladenöffnungszeiten für Unternehmen lediglich eine Richtlinie. Innerhalb des gesetzlichen Rahmens sind spätere Öffnungszeiten oder frühere Schließungszeiten möglich. Die meisten Supermärkte und Discounter schließen ihre Türen an Silvester daher bereits um 13 oder 14 Uhr. Die meisten öffnen zwischen 6 und 8 Uhr.

Die genauen Geschäftszeiten einzelner Filialen erfährt man, indem man im Internet danach sucht. Viele Lebensmittel-Discounter, Super- und Baumärkte sowie Drogerieketten bieten auf ihren Websites die Möglichkeit an, nach Filialen zu suchen. Nachfolgend eine Übersicht der allgemeinen Öffnungszeiten ausgewählter Supermärkte, Drogerien, Baumärkte und Großhändler in Deutschland. Alle Angaben ohne Gewähr.

Aldi an Silvester: Öffnungszeiten am 31.12.2022

Allgemein haben Märkte von Aldi-Nord an Silvester von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Nach Unternehmensangaben ist es jedoch „möglich, dass in verschiedenen Märkten verlängerte Öffnungszeiten (...) gelten.“ Kundinnen und Kunden von Aldi-Nord sollten daher auf Aushänge in Märkten achten, die über abweichende Öffnungszeiten an Silvester informieren.

In den Filialen von Aldi-Süd gibt es andere Öffnungszeiten. Am 31. Dezember haben die Märkte „bis 16 Uhr, teilweise auch bis 17 Uhr geöffnet“, wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilt. Zudem würden einige Filialen bereits vor 8 Uhr öffnen.

Rewe an Silvester: Öffnungszeiten am 31.12.2022

In Rewe-Märkten gelten je nach Standort andere Öffnungszeiten. Laut Pressesprecher „variieren die Schließungszeiten von Markt zu Markt zwischen 12:00 und 18:00 Uhr“. Viele Märkte öffnen um 7 Uhr und schließen um 14, 15 oder 16 Uhr. Vereinzelt öffnen Märkte aber auch schon um 6 Uhr. Rewe rät „auf die entsprechenden Hinweise/Aushänge der Märkte“ zu achten.

Hier geht es zur Marktsuche von Rewe

Edeka an Silvester: Öffnungszeiten am 31.12.2022

Auch bei Edeka variieren die Öffnungszeiten an Silvester von Bundesland zu Bundesland und Filiale zu Filiale. Die meisten Supermärkte orientieren sich jedoch an den üblichen Ladenöffnungszeiten an Silvester, also im Zeitraum 7 bis 14 Uhr.

Hier geht es zur Filialsuche von Edeka

Lidl an Silvester: Öffnungszeiten am 31.12.2022

Lidl-Supermärkte haben an Silvester in der Regel von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Nach Unternehmensauskunft sind gesonderte Schließzeiten „am Eingang jeder Filiale auf einem Schild ersichtlich“.

Hier geht es zur Filialsuche von Lidl

Netto an Silvester: Öffnungszeiten am 31.12.2022

Je nach Region öffnen Supermärkte von Netto an Silvester um 6.30 oder 7 Uhr und schließen um 14, 16 oder 18 Uhr. Abweichungen sind in Flughäfen, Bahnhöfen oder in Einkaufszentren möglich.

Hier geht es zur Filialsuche von Netto

Kaufland an Silvester: Öffnungszeiten am 31.12.2022

Supermärkte von Kaufland haben an Silvester meist von 7 bis 16 oder 18 Uhr geöffnet. Einige Filialen schließen aber auch bereits um 14 Uhr.

Hier geht es zur Filialsuche von Kaufland

Real an Silvester: Öffnungszeiten am 31.12.2022

Real-Märkte haben an Silvester in der Regel von 8 bis 14 Uhr geöffnet. In einigen Fällen gelten andere Öffnungs- bzw. Schließungszeiten von 7 bzw. 16 Uhr, wie ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage mitteilt.

Hier geht es zur Marktsuche von Real

dm an Silvester: Öffnungszeiten am 31.12.2022

Je nach Region und Standort haben Filialen der Drogeriekette dm an Silvester unterschiedlich geöffnet, die meisten schließen um 14 oder 16 Uhr.

Filialsuche von dm. Hier geht es zur

Rossmann an Silvester: Öffnungszeiten am 31.12.2022

Die meisten Rossmann-Filialen in Deutschland haben an Silvester von 8 bis 14 Uhr geöffnet, vereinzelt sind aber auch frühere Schließzeiten möglich.

Hier geht es zur Filialsuche von Rossmann

Bauhaus an Silvester: Öffnungszeiten am 31.12.2022

Die Baumarkt-Kette Bauhaus hat an Silvester vielerorts von 7, 8 oder 9 bis 14 Uhr geöffnet. Eine genaue Auskunft erhalten Kundinnen und Kunden über das Suchfeld „Mein BAUHAUS finden“ auf der Homepage.

Obi an Silvester: Öffnungszeiten am 31.12.2022

Je nach Standort hat Obi am 31.12. zwischen 7 und 9 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

Hier geht es zum Marktfinder von Obi

Öffnungszeiten an Neujahr: Wo kann man am 1. Januar 2023 einkaufen?

Im Gegensatz zu Silvester handelt es sich bei Neujahr um einen gesetzlichen Feiertag in Deutschland. Bis auf wenige Ausnahmen bleiben alle Geschäfte am 1. Januar 2023 daher geschlossen. Die regulären Öffnungszeiten gelten wieder ab Montag, 2. Januar. Wer an Neujahr einkaufen muss, sollte größere Bahnhöfe, Fähr- oder Flughäfen aufsuchen. Die meisten Geschäfte und Apotheken haben hier auch an Feiertagen geöffnet, teilweise sogar 24 Stunden lang. Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs können zudem in vielen Tankstellen-Shops eingekauft werden.

RND/pf/do