Vergleichsportal: Weiter nur wenige Kundenwechsel zu regionalem Ökostrom

München/Hannover. Für zahlreiche Haushalte in Deutschland ist der Umstieg auf einen Ökostromanbieter mit lokaler oder regionaler Erzeugung laut Daten des Vergleichsportals Check 24 nach wie vor kein Thema. Während der vergangenen zwölf Monate hätten sich bei Elektrizität aus erneuerbaren Energien gerade einmal 4,1 Prozent der Nutzer der Online-Plattform für einen sogenannten nachhaltigen Tarif entschieden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Check 24 definiert diese Tarife als solche, „die darauf abzielen, die lokale Ökostromproduktion zu unterstützen“. Dies trifft beispielsweise auf Anbieter zu, die Strom aus regenerativen Quellen wie Wind-, Solar- und Wasserkraft oder Biogas und Geothermie direkt in die örtlichen Netze einspeisen.

Auslandsimporte contra regionale Versorgung

Der Anteil der Abschlüsse für Ökostrom insgesamt war zwar mit inzwischen mehr als zwei Dritteln (67,8 Prozent) deutlich höher, ergänzte Check 24. Allerdings sind darin auch ausländische Produzenten enthalten sowie generell solche, die ihren Strom überregional vermarkten. Ein wesentliches Ziel der Energiewende in Deutschland ist es außerdem, die Erzeugung und den Verbrauch von Strom und Wärme stärker lokal zu koppeln sowie absehbar mehr Energie zu speichern, um einen besseren Ausgleich zwischen Spitzenlasten und Lücken bei den schwankungsanfälligen Ökoträgern zu schaffen. Hinzu kommt, dass der Ausbau der Übertragungsnetze vielerorts äußerst schleppend verläuft. Eine Strompreisreform mit niedrigeren Netzgebühren für Regionen mit viel regenerativer Erzeugung ist ebenfalls in der Diskussion.

28,1 Prozent der Kunden des Portals wählten im zurückliegenden Auswertungszeitraum einen Tarif mit konventionellem Strom – dazu gehört zum Beispiel die Verbrennung von Gas. Nach dem Beginn des Ukraine-Krieges stiegen die Bezugskosten für Energie aus fossilen Trägern wie Öl, Kohle und Erdgas infolge der Verknappung auf den globalen Rohstoffmärkten stark an. Im internationalen Großhandel gehen sie mittlerweile teilweise wieder zurück. Doch viele Privat- und Industriekunden können von den kurzfristigen Senkungen wegen langfristig geltender Vertragsbedingungen und Einkaufspreise nicht unmittelbar profitieren.

Der Bau hinreichend vieler neuer Stromtrassen - sei es als Überlandleitungen oder als Erdkabel - gilt als eine Achillesferse der Energiewende. © Quelle: SASCHA SCHUERMANN/ddp

„Besonders preissensibel“

Nach Angaben von Check 24 hatten im Jahr 2021 – also vor dem Angriff der Rohstoffgroßmacht Russland auf die Ukraine Ende Februar 2022 – noch 3,8 Prozent der eigenen Nutzer den Wechsel zu einem nachhaltig-regionalen Ökostromanbieter vollzogen. Die Steigerung im Vergleich zum letzten erhobenen Wert um lediglich 0,3 Prozentpunkte fällt damit nur sehr gering aus. Der Energieexperte des Portals, Steffen Suttner, erklärte dies auch mit den Umbrüchen in der Energiepolitik: „Im vergangenen Jahr gab es aufgrund der Energiekrise einen deutlichen Rückgang des Angebots an nachhaltigen Ökostromtarifen.“

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher seien darüber hinaus „besonders preissensibel“ gewesen. Sowohl Großversorger als auch etliche Stadtwerke mussten die Abschläge für ihre Strom- und Gaskunden zwischenzeitlich drastisch anheben – teils in einem Ausmaß, das bei Verbraucherschützern auf Kritik stieß.

Mittlerweile lasse sich durch den Wechsel zu manchen regionalen Ökostromanbietern durchaus Geld sparen, betonte Check 24. Das Vergleichsportal vermittelt und verkauft als Online-Makler verschiedene Produkte und Dienstleistungen.

