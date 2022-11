Ölpreise bewegen sich wenig – Corona-Lage in China dämpft Stimmung

Am Donnerstag haben sich die Ölpreise im frühen Handel zunächst nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 92,53 US-Dollar, 12 Cent weniger als am Vortag.