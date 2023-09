Ölpreise steigen: Autofahrer und Heizölkäufer müssen jetzt ganz stark sein

Frankfurt am Main. Vom Wirrwarr am Ölmarkt war am Mittwoch die Rede. Erst hoch, dann runter und wieder hoch mit den Notierungen. Ausgelöst wurden die Verwerfungen durch Ankündigungen von Saudi-Arabien und Russland: Die beiden enorm wichtigen Förderländer haben beschlossen, die bereits zurückgefahrene Gewinnung des Rohstoffs bis zum Jahresende zu verlängern. Das sind schlechte Nachrichten für Autofahrer und die Betreiber von Ölheizungen.

Der Preis für ein Fass (159 Liter) der für Europa maßgeblichen Referenzsorte Brent kletterte in der Nacht zum Mittwoch zunächst auf 90,30 Dollar – den höchsten Wert seit November 2022. Die Notierung rutschte zwischenzeitlich auf 89,20 Dollar ab und lag am Nachmittag wieder bei 90 Dollar. Zuvor hatte die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA mitgeteilt, die Förderkürzung um eine Million Fass pro Tag werde um drei Monate bis Ende Dezember verlängert.

Experten halten Preise von 100 Dollar für möglich

Gleichzeitig ließ der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak mitteilen, dass die heimische Ölindustrie ebenfalls weiterhin täglich 300.000 Fass weniger aus dem Erdreich pumpen werde.

Bereits im April hatte der Ölstaaten-Verbund Opec+ spürbare Reduktionen beschlossen, die bis Ende 2024 laufen sollen. Russland und Saudi-Arabien hatten zusätzlich die Förderung zurückgefahren. Händler hatten nun zwar eine Verlängerung dieser Maßnahmen erwartet, aber eher vier statt zwölf Wochen auf der Rechnung.

Die Analysten des Beratungsunternehmens Rystad Energy gehen nun davon aus, dass die konzertierte Aktion der beiden Staaten „zu einem stärker als erwarteten Defizit am Markt“ führen wird. Die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs halten für die nächsten Monate sogar Preise von 100 Dollar für möglich. Denn: Im September und Oktober könne es unter bestimmten Umständen zeitweise zu einem Angebotsdefizit von 2,3 Millionen Fass pro Tag kommen.

Internationale Energieagentur: Vorräte bereits deutlich geschrumpft

Wie immer gibt es in solchen Situationen auch gegenläufige Tendenzen. So macht die Bank BNP Paribas auf ihrer Website DailyÖl darauf aufmerksam, dass „der angelaufene Pullback“ bis zu einen Abschlag auf etwa 89 Dollar führen könne. Und die Experten von der niederländischen ING halten eine spürbare Ausweitung der iranischen Öl-Produktion in nächster Zeit für möglich, was eine Entlastung bei den Preisen bringen könnte. Als weiterer Faktor kommt der aktuell wieder hohe Dollarkurs ins Spiel, der sich vor allem in Europa durch zusätzlich steigende Preise beim Ölimport bemerkbar machen könnte, was wiederum die Nachfrage an den Tankstellen und in der Folge auch nach Rohöl drücken würde.

Einig sind sich die Experten, dass für die weitere Entwicklung der Preise maßgeblich wird, wie schnell sich die Bestände in den riesigen Öllagern verringern. Laut Internationaler Energieagentur (EIA) sind die Vorräte bereits deutlich geschrumpft – wegen hoher Nachfrage in der Reisesaison, verstärkter Nutzung von Öl für die Stromerzeugung und „wachsender petrochemischer Aktivitäten in China“. Deshalb steige die Öl-Nachfrage auf Rekordhöhen. Im Juni wurde erstmals ein weltweiter Verbrauch von täglich 103 Millionen Fass registriert. Auch die DailyÖl-Experten prognostizieren, dass nach einem kurzen Rücksetzer „der steile Aufwärtstrend wieder nach oben führen könnte“.

Ein Liter Super kostet 1,90 – die Preise sollen weiter steigen

Den Erhebungen der Verbraucherplattform Clever Tanken zufolge kostete ein Liter Super bereits am Mittwochmorgen im bundesweiten Durchschnitt fast 1,90 Euro – der höchste Preis seit Anfang November 2022. Die Notierungen dürften demnächst weiter steigen, da die aktuellen Aufschläge am Rohölmarkt sich mit einer Verzögerung von drei bis vier Tagen an den Zapfsäulen bemerkbar machen.

Für Diesel hat Clever Tanken aktuell rund 1,80 Euro errechnet. Das sind 20 Cent pro Liter mehr als noch um Juni. Clever-Tanken-Chef Steffen Bock spricht denn auch von einer „Kostenexplosion an der Tankstelle“. Beim Diesel mache sich die „gestiegene Nachfrage nach Heizöl in den vergangenen Wochen“ bemerkbar – in weniger als einem Monat beginnt die Heizsaison. Heizöl und Diesel sind sich chemisch ähnlich, deshalb bewegen sich Preise in der Regel parallel.

Der Fachdienst Tecson schrieb am Mittwoch in seinem Tagesbericht: „Trotz der ungün­sti­geren Preise ziehen die Heizöl­käufe seitens der Ver­brau­cher aktuell an – in unguter Vorahnung.“ Eine günstigere Kauf­gelegen­heit für Heizöl werde sich offenbar nicht einstellen. „Es ist auf jeden Fall ratsam festzustellen, wie weit man mit seinem Restbestand im Heizöltank noch hinreichen wird.“ Eine Lieferung von 2500 Litern kostete am Mittwoch 113 Euro pro 100 Liter, das Jahrestief (Anfang Mai) liegt bei knapp 90 Euro.