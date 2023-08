Ölpreise steigen erneut auf dreimonatige Höchststände

Kostenfrei bis 11:56 Uhr lesen

Veraltete Technik

In den 1990er Jahren unverzichtbar in den Büros, heute völlig veraltetet: das Faxgerät. Die Kommunikation läuft heutzutage in der Regel über E-Mail und Internet. Die Kreisverwaltung Segeberg hat deshalb beschlossen, ihre Faxnummer abzuschalten. Das Faxgerät hat seine Ursprünge übrigens in Schleswig-Holstein.