Personalmangel und Grippewelle treffen den deutschen ÖPNV in diesem Jahr besonders hart. Bundesweit fehlen Hunderte Bus- und Bahnmitarbeiter. Viele Großstädte dampfen ihre Fahrpläne nun ein. Auch der Regionalverkehr und private Verkehrsunternehmen beklagen die angespannte Situation.

Köln, Leipzig, Berlin, München und und und: In vielen deutschen Großstädten steht der ÖPNV unter Druck. (Symbolbild)

ÖPNV unter Druck: Verkehrsbetriebe in vielen Großstädten dampfen Fahrpläne ein

Köln, Leipzig, Berlin, München, und noch mehr: In vielen deutschen Großstädten steht der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) unter Druck. Das sonst schon rare Personal ist krank, die Kundschaft unzufrieden. Deutschlandweit müssen die Verkehrsbetriebe ihre Fahrpläne kürzen. Teilweise werden sogar Bus- und Bahnfahrer aus dem Ruhestand geholt, um dem Andrang Herr zu werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) etwa sind allein im Dezember laut „Express“ fast 10 bis 15 Prozent der Fahrten einfach ausgefallen. Am Mittwoch zog die Leitung nun Konsequenzen: So wird der Fahrplan künftig deutlich eingestampft. Einzelne Bahnen fahren nur noch im 20-Minuten-Takt, andere Linien verkürzen ihre Strecken, so „Express“. Damit ist Köln nicht allein. Zahlreiche Städte müssen ihr Angebot derzeit einschränken.

Jeder Fünfte Bus- und Bahnfahrer ist krank

Der Grund: Die Grippewelle hält weiter an. Seit Wochen seien etwa in Köln 15 bis 20 Prozent der Mitarbeiter krank. Die Hälfte davon entfalle wegen der Influenza. Außerdem hätten Dutzende Mitarbeiter ihren Job im Vorjahr an den Nagel gehangen. „Jeden Tag werden unsere Mitarbeiter beschimpft, bedroht oder es gibt tägliche Übergriffe“, sagte etwa KVB-Vorstand Peter Densborn dem „Express“. Gleichzeitig könnten Urlaubswünsche wegen des Personalmangels nicht erfüllt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grippewelle: Deutlich mehr Fälle in Deutschland Die Zahl der ans RKI gemeldeten Grippefälle für die vergangene Woche betrug rund 44300. Das sind rund 58 Prozent mehr Fälle als noch eine Woche zuvor. © Quelle: dpa

Die Kölner Verkehrsbetriebe bildeten eigenen Angaben zufolge Fahrer aus. Allerdings dauere eine Ausbildung vier bis acht Monate und bringe kurzfristig keine Entspannung, so Densborn. Um die angespannte Lage auszugleichen, sei das Unternehmen daher gezwungen, vermehrt Fahrerinnen und Fahrer im aus dem Ruhestand zu holen.

Leipzig meldet hohen Krankheitsstand

Auch in Leipzig fehlten im Dezember stolze 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bussen und Bahnen. Das berichtete zuletzt die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ). Damit lag der Krankenstand Ende des vergangenen Jahres bei knapp 20 Prozent.

Folglich fahren Straßenbahnlinien nicht regelmäßig, Busse fielen zwischenzeitlich sogar stundenlang komplett aus, so die LVZ. Immerhin seien laut den Leipzig Verkehrsbetrieben (LVB) jedoch knapp 97 der angebotenen Fahrten auch erbracht worden. Die LVB fahren bereits seit den Sommerferien im vorigen Jahr nach einem ausgedünnten Sonderfahrplan.

Hamburg und Bremen kürzen Fahrplan weiter ein

Auch die Hamburger Hochbahn musste ihren Fahrplan im neuen Jahr weiter einschränken: Weil weiterhin viele Angestellte krankgeschrieben sind, fahren zahlreiche Buslinien deutlich seltener. Dabei war der Fahrplan bereits im November wegen des hohen Krankenstandes innerhalb der Belegschaft angepasst worden. Die Maßnahmen gelten bis auf Weiteres.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bremen dünnt ausgerechnet ab Ferienende seinen Fahrplan weiter aus: Ab dem 9. Januar werden weniger Busse und Bahnen auf bestimmten Linien fahren, so das Bremer Magazin „buten un binnen“. Der Schülerverkehr soll allerdings ohne Einschränkungen angeboten werden. Ein Sprecher der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) geht davon aus, dass die schwächeren Takte bis zum Ende der Grippewelle gelten werden, „in der Regel haben wir danach eine deutliche Entspannung“, zitiert „buten und binnen“ den Sprecher.

Regionalzugverkehr bundesweit eingeschränkt

Auch der Personalmangel im deutschen Regionalverkehr wird durch die diesjährige Grippewelle verschärft. In Nordrhein-Westfalen läuft fast ein Drittel des regionalen Bahnverkehrs gestört. Auch im Norden kommt es zu Problemen. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, kann es aktuell auf vier Regionalstrecken zu Ausfällen kommen. Schuld sei auch hier der bundesweit hohe Krankenstand.

In Berlin fährt der Regionalexpress weiterhin meist nur im Halbstundentakt – und auch das oft mit Verspätungen. Auch hier liege die Krankenquote „jenseits der 10, 15, 20 Prozent“, sagte Odeg-Geschäftsführer Lars Gehrke im rbb-Inforadio.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Privaten Verkehrsbetrieben fehlt das Geld

Aber auch private Verkehrsunternehmen stoßen an ihre Grenzen – allerdings aus ganz anderen Gründen: Mit dem Auslaufen der letzten Corona-Rettungsschirme klagen etwa Omnibusunternehmen in Baden-Württemberg um Hilfen. So sei die Nachfrage noch immer nicht auf dem Niveau vor der Pandemie, erklärte etwa die Geschäftsführerin des Verbands Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer (WBO), Yvonne Hüneburg, der „Schwäbischen Zeitung“. „Diese Einnahmen fehlen. Nicht jedem Unternehmen wird es gelingen, das bisherige Angebot aufrechtzuerhalten.“

RND/hyd/dpa