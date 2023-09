Warum wir uns den Kauf im Internet gern schönrechnen

Wettkampf von Kiel nach Husum

Schleswig-Holstein Triathlon geht am Sonntag in die zweite Runde

Nach der Premiere in 2022 gehen 150 Athleten zum Ausdauer-Dreikampf an den Start. Der Wettkampf startet mit dem Schwimmen in Schilksee, führt per Rad quer durch das Land und endet mit einem 16 km langen Lauf entlang des Nordsee-Deichs.