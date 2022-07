Onlineanbieter beschäftigen ganze Abteilungen, um eines sicherzustellen: dass der Kunde oder die Kundin schnell zum Kauf geführt oder besser: verführt wird. Deshalb sind die „Abschließen“-Buttons groß, bunt und möglichst weit oben. Nur wo sind eigentlich die Kündigungsbuttons?

Seit gut einer Woche muss jeder Anbieter, der online Abos für Magazine, Streaming, Handytarife, DSL oder Fitnessstudios verkauft, auch für das Kündigen so eine Schaltfläche haben. Meine Suche auf großen Websites wie Amazon, Telekom, Sky oder O₂ ergab: Meist ist es nur ein klickbarer Text, der etwa „Vertrag kündigen“ oder „Mitgliedschaft beenden“ lautet. Und in aller Regel sitzt er – anders als der Kaufbutton – in kleiner Schrift ganz unten am Ende der Website.

Wer unter „Mein Konto“ sucht, wird oft gar nicht fündig. Auch ärgerlich: Selbst nach dem Log-in muss man häufig alle Daten noch einmal eingeben, um zu kündigen. Und sicher ist irgendwo ein riesiger Aufruf, man solle doch lieber anrufen. Die Firmen wissen: Im persönlichen Gespräch lassen sich Kundinnen und Kunden umstimmen.

Eine Tastenkombination kann helfen

Auch Google hilft nicht. Die Suche nach „O₂ kündigen“ etwa führt auf eine O₂-Website, auf der alles Mögliche aufgeführt ist, weiter unten auch die Kündigungsvarianten. Allerdings bekommt man am Laptop nur die per Telefon, per Brief und per Fax angezeigt, nicht die einfache Onlinevariante. Dafür muss man erst den „Weiter“-Pfeil finden und anklicken.

Wir müssen gerade alle aufs Geld schauen. Nicht alles lässt sich beim Warmwasser oder beim Heizen wieder reinholen. Sicher ist aber: Wer lange beim selben Anbieter für Mobilfunk oder Internet bleibt, zahlt drauf. Deshalb mein Tipp: Auch wenn sich Ihr alter Vertrag um ein Jahr verlängert hat, kommen Sie jetzt mit Monatsfrist raus, das verlangt das neue Gesetz.

Und falls Sie den Kündigungsbutton auf der Website nicht finden, dann lassen Sie Ihren Browser suchen: mit der Tastenkombination „Strg“ und „f“ (beim Mac „command“ und „f“). Geben Sie „kündigen“, „Kündigung“ oder „beenden“ ein – und der Browser markiert den gesuchten Button.

Matthias Urbach ist Vizechefredakteur des Geldratgebers „Finanztip“, der zur gleichnamigen Stiftung gehört. Er erklärt an dieser Stelle immer dienstags, wie man Gelddinge selbst regelt. Weitere Tipps gibt Urbach im wöchentlichen Verbrauchernewsletter ­(finanztip.de/newsletter).

