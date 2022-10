Einschränkungen für die Ostsee-Fischerei: Wichtige Fische wohl auch 2023 unter Schutz

Speicher, Pipelines, Preise: Täglich aktualisierte Daten zur Energieversorgung

Wie entwickeln sich die Preise für Gas, Strom und Sprit? Wie gut sind die Gasspeicher gefüllt? Und wie viel Gas verbrauchen die Deutschen? Welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine auf die Energieversorgung in Deutschland hat, sehen Sie hier in ständig aktualisierten Grafiken.