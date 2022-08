Rostock. Die Ostsee als Heizung für Städte in Mecklenburg-Vorpommern? Nach Expertensicht kann das Realität werden. Dabei könnte der Ostsee, ein gefluteter Braunkohletagebau bei Cottbus, als Blaupause für die Ostsee gelten. Die Stadtwerke der brandenburgischen 100.000-Einwohner-Stadt planen den Bau einer Seewasserwärmepumpe, um Wärme aus dem See abzuzapfen und in das städtische Fernwärmenetz einzuspeisen. Eine großtechnische Anlage, um die Hälfte der aktuell 35.000 Fernwärmekunden mit Wärme zu versorgen, so Stadtwerke-Chef Vlatko Knezevic.

Für Rostock gibt es bereits Pläne für „Heizung Ostsee“

Für die Stadtwerke Rostock ist die „Heizung Ostsee“ bereits Thema. Großwärmepumpen in Ostsee und dem unteren Teil des Flusses Warnow hätten mit 102 MW und 61,5 MW Leistung laut kommunalem Wärmeplan ein hohes Wärmepotenzial. Aktuell priorisieren die Stadtwerke bis 2035 aber eine Großwärmepumpe am Klärwerk in Bramow (11,5 MW). Der Vorteil: Das Klärwasser hat im Gegensatz zu Ostsee und Unterwarnow eine konstante Temperatur, was den ergänzenden Einsatz von elektrischer Energie reduziert. Die beiden anderen Vorhaben Ostsee und Unterwarnow seien damit nicht aus dem Rennen, so ein Sprecher.

Für die Ostseeküste sind Seewärmepumpen eine diskutierenswerte Idee, meint René Sonnenberg, Professor für Geotechnik an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Ein solches Verfahren könnte unter Umständen sogar positive ökologische Nebenwirkungen erzielen. Man würde nicht nur Wärme für tausende Haushalte erzeugen, sondern könnte dem Meer, das sich aufgrund des Klimawandels aufheizt, Wärme entziehen und möglicherweise damit sogar das Ökosystem stabilisieren, so der Professor.

Schweden entzieht Ostsee bereits seit den 80ern Wärme

Die Ostsee hat sich in den vergangenen 30 Jahren um etwa 1,6 Grad Celsius erwärmt. Im Zuge des Klimawandels rechnen die Experten des Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) bis 2100 mit einer Erwärmung um mehrere Grad. Der IOW-Ozeanograf Lars Umlauf geht von lediglich regional begrenzten Abkühleffekten durch Seewasserwärmepumpen aus. Die Erwärmung lasse sich damit nicht bremsen, da die Anlagen im Verhältnis zum Wasservolumen der Ostsee verschwindend klein seien.

Schweden entzieht der Ostsee bereits seit den 1980er Jahren Wärme. In Stockholm werden laut Umweltbundesamt (UBA) Großwärmepumpen mit 180 MW Leistung genutzt, die ein Viertel des städtischen Fernwärmebedarfs abdecken. Kleinere Anlagen gibt es auch im finnischen Helsinki (60 MW). Die größte Herausforderung laut UBA: der schwankende Temperaturverlauf im Jahresverlauf.

Im Wasser gespeicherte Sonnenenergie nutzen

Die Stadtwerke Cottbus planen, rund 4000 Kubikmeter Seewasser pro Stunde aus dem Ostsee über Rohre zu einem Wärmetauscher zu führen, der dem Wasser zwei Grad Wärme – im Wasser gespeicherte Sonnenenergie – entzieht. Das kalte Wasser geht wieder zurück in den See. „Das Seewasser wird ausschließlich energetisch genutzt, eine chemische Veränderung der Wasserqualität erfolgt nicht“, sagt Knezevic.

Ein hydrologisches Gutachten des Dresdner Instituts für Wasser und Boden bescheinigte keine negativen Auswirkungen auf das Ökosystem.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.