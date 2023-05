﻿Habecks wichtigster Mann macht sich Feinde

Berlin. In der Politik gibt es Vorwürfe, bei denen immer etwas hängenbleibt. Vetternwirtschaft ist einer davon. Schon der Anschein, dass Mandats- oder Entscheidungsträger ihr Amt nutzen könnten, um Menschen aus ihrem Umfeld einen Vorteil zu verschaffen, ist geeignet, einen Ruf nachhaltig zu zerstören. Insofern hat Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen inzwischen ein veritables Problem.

Graichens Trauzeuge Michael Schädel ist Chef der Deutschen Energie-Agentur (Dena) geworden, Graichen saß als Staatsekretär in der Auswahlkommission, die sich für den Freund entschied. Man muss nicht unterlegener Mitbewerber sein, um darin eine unzulässige Interessenverquickung zu sehen.

Diese wird auch von Graichen inzwischen offen eingeräumt. Er habe den Fehler gemacht, sich aus dem Verfahren nicht rechtzeitig zurückzuziehen, ließ der Staatssekretär bereits in der der vergangen Woche wissen. Er habe „nicht richtig aufgepasst“.

Mit dem Schuldeingeständnis hat Graichen zweifellos Recht, und damit könnte die Sache erledigt sein, wenn da nicht eine Reihe weiterer Familienmitglieder und Bekannter wären, die nun im Umfeld des Wirtschaftsministeriums auftauchen. Jeder einzelne Fall ist für sich genommen unproblematisch oder nicht einmal Graichen persönlich zuzurechnen – dass Wirtschaftsminister Robert Habeck etwa Graichens Schwager Michael Kellner zum parlamentarischen Staatssekretär befördert hat, dürfte eher auf dessen Verdienste als Grünen-Geschäftsführer als auf dessen Verwandtschaftsverhältnisse zurückzuführen sein. Und doch bleibt am Ende der Eindruck, dass es ein bisschen viel ist mit der freundschaftlichen oder verwandtschaftlichen Nähe im Umfeld des Spitzenbeamten.

Schadenfreude in der Wirtschaft

Dass sich die Opposition nun mit Freude auf die Sache stürzt, ist wenig verwunderlich. Zum einen ist der Vorwurf der Vetternwirtschaft für die Wählerinnen und Wähler so schön nachvollziehbar, zum anderen hat Graichen in seinen eineinhalb Amtsjahren eine Menge Gegner gesammelt. Spitzenvertreter der Wirtschaft reagieren schon lange mit einem Augenrollen, sobald sein Name fällt. Manch einer dürfte mit einer gewissen Schadenfreude auf den ganzen Ärger blicken, den der Staatssekretär nun am Hacken hat.

Der 51-jährige Politikwissenschaftler und Volkswirt ist Habecks Mann für die Umsetzung der Energie- und Wärmewende. Als Direktor der Denkfabrik „Agora Energiewende“ hat Graichen jahrelang wissenschaftlich über das Jahrhundertprojekt nachgedacht, bevor Habeck ihn damit beauftragt hat, die Theorie in die Praxis zu überführen. Dass darüber nicht jeder begeistert ist, liegt in der Natur der Sache, es liegt aber auch am Auftreten Graichens selbst. Zwar ist sein Fachwissen unbestritten, mitunter aber mangelt es ihm an diplomatischem Auftreten und politischem Gespür.

Beim Umgang mit der Affäre immerhin hat Graichen bislang keinen Fehler gemacht – sondern, sich durch sein offensives Schuldeingeständnis fürs Erste Luft verschafft. Wenn keine weiteren Enthüllungen hinzukommen, dürfte er die Sache politisch überstehen. Aber Graichen muss wissen, dass er nun ein Staatssekretär auf Bewährung ist. Viele weitere Fehltritte wird er sich nicht mehr leisten können.