Wo stehen die Häuser von Peek & Cloppenburg Düsseldorf – und wo verkauft die Hamburger Schwester?

Hannover. Der Modehändler Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf (P&C) sucht angesichts der schwierigen Marktsituation Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Die Geschäftsführung habe den Antrag am Freitag gestellt, um den bereits angestoßenen Restrukturierungsprozess zu beschleunigen, teilte das Unternehmen mit.

Alle 67 Verkaufshäuser in Deutschland sowie der Onlineshop blieben ohne Einschränkung geöffnet. „Der Modehandel steckt in der Krise. Das gilt für die Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf wie für die gesamte Branche“, sagte P&C-Manager Thomas Freude in einem Interview mit der „Wirtschaftswoche“, die zuerst über das Schutzschirmverfahren berichtete.

In Deutschland gibt es zwei Unternehmen mit dem Namen Peek und Cloppenburg

In Deutschland firmieren zwei Unternehmen unter dem Namen Peek & Cloppenburg: die Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf (P&C) sowie Peek & Cloppenburg KG Hamburg (P&C Nord). Das ursprüngliche Unternehmen, aus dem die Düsseldorfer Gruppe hervorging, wurde bereits 1869 im niederländischen Rotterdam gegründet und eröffnete 1901 das erste Haus in Deutschland. Die ersten Verkaufshäuser hierzulande wurden als unabhängige Firmen gegründet, so auch das 1911 eröffnete Haus in Hamburg. Während alle anderen Firmen schließlich in dem Düsseldorfer Unternehmen vereinigt wurden, blieb die Hamburger Filiale unabhängig und begann in den 1950er-Jahren mit dem Aufbau weiterer Geschäfte.

Dabei haben die beiden Unternehmen Deutschland unter sich aufgeteilt. P&C Nord ist an insgesamt 23 Standorten vor allem in den nördlichen und östlichen Bundesländern zu finden, abgesehen von den Regionen Berlin und Leipzig. Peek & Cloppenburg Düsseldorf verkauft seine Waren demzufolge insbesondere im Westen und Süden Deutschlands – und hat Geschäfte in der Hauptstadt sowie im Raum Leipzig. In welchen Städten die beiden Zweige von P&C ihre Filialen unterhalten, lesen Sie in unserer Übersicht.

Wo hat Peek und Cloppenburg KG Düsseldorf seine Filialen?

Aschaffenburg

Augsburg

Bad Homburg

Bergen-Enkheim

Bergisch Gladbach

Berlin (sieben Filialen)

Bocholt

Dortmund

Düren

Düsseldorf

Erlangen

Eschweiler

Essen

Frankfurt (drei Filialen)

Gießen

Günthersdorf (Leuna)

Hagen

Halle (Saale)

Hamm

Hanau

Hilden

Homburg

Hürth

Kaiserslautern

Karlsruhe

Koblenz

Köln (zwei Filialen)

Leipzig

Leverkusen

Ludwigshafen

Lünen

Mainz

Mannheim

Mönchengladbach

Mülheim

München (zwei Filialen)

Neu-Isenburg

Neunkirchen

Neuss

Oberhausen

Potsdam

Recklinghausen

Regensburg

Rosenheim

Saarbrücken

Saarlouis

Siegen

Stuttgart

Sulzbach

Troisdorf

Ulm

Viernheim

Weil am Rhein

Weiterstadt

Wiesbaden

Wildau

Wuppertal

In welchen Städten hat Peek und Cloppenburg Nord seine Verkaufshäuser?

Bielefeld

Braunschweig

Bremen (zwei Filialen)

Chemnitz

Dresden

Flensburg

Hamburg (fünf Filialen)

Hannover

Kiel

Lübeck

Lüneburg

Münster

Norderstedt

Osnabrück

Paderborn

Peine

Rostock

Stralsund

