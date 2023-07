„Wahre Preise“ von Lebensmitteln: Was bringt die Penny-Aktion?

Berlin/Köln. Der Discounter Penny hebt auf ungewöhnliche Weise die Preise an. Eine Woche lang kosten ausgewählte Produkte deutlich mehr als sonst. Die Rewe-Tochter will damit auf die „wahren“ Kosten der Artikel aufmerksam machen, indem sie ihre Umweltauswirkungen einbezieht. So werden für einen Erdbeerjoghurt statt 99 Cent plötzlich 1,44 Euro fällig, der Preis für die Packung Wiener Würstchen springt von 3,19 auf 6,01 Euro. Insgesamt sind es neun Artikel, die in den Penny-Märkten bis zum 5. August teurer werden.

„Wir sehen, dass viele unserer Kundinnen und Kunden unter den unverändert hohen Lebensmittelpreisen leiden“, sagte Penny-Manager Stefan Görgens. „Dennoch müssen wir uns der unbequemen Botschaft stellen, dass die Preise unserer Lebensmittel, die entlang der Lieferkette anfallen, die Umweltfolgekosten nicht widerspiegeln.“

Foodwatch: Penny sollte Marktmacht nutzen

Scharfe Kritik gibt es von Foodwatch. „Pennys Aktion für den Umweltschutz ist ein reiner PR-Gag“, sagte ein Sprecher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Während Penny für neun Produkte „wahre“ Preise verlange, drücke der Discounter die Preise für etliche andere klima- und umweltschädliche Lebensmittel wie Fleisch aufs Minimum.

„Statt wie in dieser Woche zwei Kilogramm frische Hähnchenschenkel im Aktionspreis für 5,99 Euro anzubieten, sollte Penny seine Marktmacht nutzen, um eine umweltschonendere Produktion entlang der gesamten Produktpallette zu fördern“, fordert die Verbraucherschutzorganisation.

Preisschock bei Penny: Erhöhung der Preise um fast 100 Prozent Penny sorgt eine Woche lang für einen Preisschock der eigenen Art. Für neun Produkte kassiert das Unternehmen die „wahren Preise“. © Quelle: dpa

Penny betont, dass mit der Aktion ein Bewusstsein geschaffen werden soll. Görgens verwies am Montag darauf, dass es keine langfristige Lösung für ihn sei, die „wahren“ Kosten an der Kasse zu verlangen. Lebensmittel, gerade bei einem Discounter, dürften nicht zum Luxusgut werden. Die Mehreinnahmen, die sich aus dem Aufschlag auf die neun Produkte ergeben, will Penny spenden.

Welche Kosten fallen für Klima, Wasser, Böden und Gesundheit an?

Begleitet wird das ungewöhnliche Experiment von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Technischen Hochschule Nürnberg und der Universität Greifswald. Sie wollen greifbar machen, welche Auswirkungen ein Produkt auf Böden, Klima, Wasser und die Gesundheit hat. Ein Beispiel: Für den Maasdamer-Käse, der eigentlich 2,49 Euro kostet, werden 4,84 Euro verlangt. 85 Cent machen dabei die klimaschädlichen Emissionen wie Methan oder CO2 aus.

76 Cent haben die Wissenschaftler für die Belastung der Böden aufgeschlagen, die durch die Futterproduktion entstehen. Für Pestizide und andere Auswirkungen auf die Gesundheit werden 63 Cent fällig. Weil durch die Produktion des Käses auch das Grundwasser durch Düngemittel belastet wird, kommen noch einmal 10 Cent dazu.

Um diese Kosten zu ermitteln, wurden Beispielrechnungen durchgeführt – unter anderem auf Grundlage von Daten des Umweltbundesamts. Durch die Preisaktion erhoffen sich die Wissenschaftler im Gegenzug neue Erkenntnisse über das Kaufverhalten und die Akzeptanz der Verbraucher. Anhand von Scanner-Daten soll es eine Auswertung geben.

Externe Kosten sind oftmals schwierig zu messen

Es gehe nicht darum, die wahren Kosten unmittelbar für alle Lebensmittel einzuführen, sagte Amelie Michalke, Nachhaltigkeitswissenschaftlerin an der Universität Greifswald. Dazu fehlten die umfassenden wissenschaftlichen Grundlagen sowie Antworten auf zentrale Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Vielmehr gehe es um einen Impuls, um die Preise für Lebensmittel anders und gerechter zu betrachten.

Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen. Andreas Löschel, Professor für Umweltökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität Bochum

Wie schwer greifbar es sein kann, diese sogenannten „externen Kosten“ zu ermitteln, weiß Alexandra Denhart, Umweltökonomin beim Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin. „Das ist ein komplizierter Mechanismus. Wo kommen die Rohstoffe her, wie wird angebaut?“, sagt sie. Schwierig sei es etwa, Auswirkungen auf die Biodiversität zu beziffern. Grundsätzlich hält sie es aber für einen guten Ansatz, mit dieser zeitlich begrenzten Aktion auch die Verbraucherinnen und Verbraucher auf die Kosten hinzuweisen.

Löschel: Auch Entlastungen mitdenken

Ähnlich sieht das Andreas Löschel, Professor für Umweltökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität Bochum. „Es gibt viele Produkte, die auf Kosten der Umwelt günstig sind“, sagt er dem RND. „Das sieht man insbesondere bei Fleisch oder anderen tierischen Produkten“ Das aufzuzeigen, sei wichtig. „Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen.“ Beide verweisen allerdings darauf, dass höhere Preise auch sozialen Sprengstoff bergen. „Wenn man damit anfängt, an die wahren Preise zu gehen, wird das insbesondere ärmere Haushalte treffen“, sagt Löschel. Wolle man das langfristig politisch angehen, müsse man auch Entlastungen mitdenken.

Löschel vermutet, dass es in Zukunft noch öfter darum gehen könne, die wahren Preise aufzuzeigen, etwa durch CO2-Bepreisung im Wärmesektor, aber auch darüber hinaus. Ein Beispiel dafür sei die EU-Taxonomie für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die explizit Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft und Biodiversität adressieren soll. „Ich denke, es wird langfristig darauf hinauslaufen, dass wir die wahren Preise stärker in den Fokus rücken und dafür die politischen Rahmen schaffen.“