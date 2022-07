Onlineangebote, Betroffenheit, Preise

Onlinekurse für die Psyche sind für Betroffene kostenlos, wenn sie auf Rezept von Krankenkassen angeboten und vom Arzt verordnet oder von Firmen für ihr Personal eingekauft werden. Selfapy ist in beiden Bereichen tätig, Auntie nur in Letzterem. Die Techniker-Krankenkasse (TKK) hat den Preis solcher digitaler Gesundheitsangebote (Diga) mit im Schnitt 444 Euro berechnet. In Deutschland leiden rund 20 Millionen Menschen an einer psychischen Erkrankung, etwa ein Drittel davon an Depressionen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte führt ein Verzeichnis über derzeit auf Rezept verfügbare Digas. Dort gibt es auch Informationen darüber, ob für eine App oder einen Onlinekurs die Wirksamkeit bereits nachgewiesen wurde oder ob diese nur vorläufig auf Probe zugelassen sind. Ähnlich sind sich die Angebote darin, dass man wöchentlich einmal für etwa eine Stunde online gehen muss, was sich über mehrere Wochen erstreckt. Teilnehmer sind laut TKK im Schnitt 46 Jahre alt.