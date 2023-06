Phishing-Mails: Vorsicht vor falschen Banken

Fernwärmegipfel in Berlin

Fernwärme für mindestens 100.000 Gebäude pro Jahr: Ampel will das Netz „deutlich ausbauen“

Mehr Wärmenetze und mehr erneuerbare Energien: Die Bundesregierung will bei der Wärmewende Tempo machen und strebt gemeinsam mit Verbänden den Aus- und Umbau von Wärmenetzen an. Der am Montag dafür anberaumte Fernwärmegipfel fiel mitten in die Diskussion zum Gebäudeenergiegesetz.