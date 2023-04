Verbot neuer Gas- und Ölheizungen: Kritik an Ampelbeschluss reißt nicht ab

1973 eröffnete in Kiel der erste Citti Markt, damals noch als „City Großmarkt“. Citti kennt eigentlich jede und jeder. Aber wer weiß, wie viele Kunden in Spitzenzeiten in den Markt kommen? Wie viele noch bar bezahlen? Oder was das kurioseste Fundstück war? Hier die wichtigsten Antworten.