Neue Mobilität mit alten Mitteln: Plattform Free Now bietet künftig auch 49-Euro-Ticket an

Frankfurt am Main. Jetzt bewegt sich was: Nächste Woche startet nicht nur das Deutschlandticket. Auch für die Mobilitäts-App Free Now soll eine neue Ära beginnen. Denn an Bord ist künftig auch die Netzkarte für 49 Euro pro Monat. Aus der Politik gibt es dafür Applaus. Aber es müssen weitere Schritte folgen, um das Umsteigen vom Privat-Pkw auf klimafreundlichen Verkehr attraktiver zu machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die sogenannte Shared Mobility galt einst als das nächste ganz große Ding. Erst gab es Mietfahrräder für die Stadt. Dann starteten Autobauer neue Carsharingkonzepte mit Pkw, die überall abgestellt werden können. Elektrische Tretroller kamen hinzu. Doch es gab heftige Rückschläge. Mit Carsharing wurden vor allem Verluste eingefahren, Autobauer zogen sich zurück. Die E‑Scooter sind in vielen Städten zum Ärgernis geworden, Paris hat sie kürzlich verboten. War’s dann doch nichts mit der neuen coolen Shared Mobility?

Neues Angebot soll vor allem Pendler überzeugen

Doch jetzt das. Ausgerechnet auf dem Terrain des guten alten öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV): „Wir können vom 1. Mai an das 49-Euro-Ticket über unsere Plattform anbieten“, sagte Free-Now-Deutschland-Chef Alexander Mönch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der Vertrieb des Deutschlandtickets eröffne den Zugang zu allen rund 60 Verkehrsverbünden Deutschlands. „Jetzt können wir anbieten, was nötig ist, um vor allem Pendler zum Umstieg vom Privat-Pkw auf alternative Angebote zu bringen“, erläuterte der Manager. „Damit sind die Bedingungen erreicht, die den Erfolg einer Plattform wie Free Now ausmachen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die App vermittelt bislang Taxifahrten und die Beförderung per Mietwagen mit Fahrer. Nutzer können zudem Zweiräder wie die E‑Scooter und Carsharing-Pkw buchen – hinter Free Now stehen die Autokonzerne BMW und Mercedes-Benz. Von nächster Woche an ist Free Now die erste unter den neuen Shared-Mobility-Plattformen, die bundesweit die Netzfahrkarte für Bahnen und Busse im Nah- und Regionalverkehr verkauft. Fahrpläne gehören allerdings (noch) nicht dazu.

Für Mönch ist die Verknüpfung mit dem ÖPNV enorm wichtig. Zu den Kunden von Free Now gehören viele Unternehmen, die über die Plattform Mobilitätsbudgets an ihre Mitarbeitenden ausgeben. Und dazu kann künftig das Deutschlandticket gehören, das außerdem über die App als Jobticket verteilt werden kann – also bezuschusst, sodass es für die Beschäftigten nur noch um die 34 Euro kostet.

Mobilitätsbudgets als Alternative zum Dienstwagen

Mobilitätsbudgets sind derzeit angesagt und setzen sich als Alternative zum Dienstwagen immer stärker durch – zu den Vorreitern zählen unter anderem SAP und eine Reihe von Unternehmen aus der Energiebranche. Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seien sie beliebt, „weil in Ballungsgebieten die Pendelei mit einem Pkw keine Zeitersparnis bringt“, so Mönch. Zudem hätten sich viele Unternehmen Klimazielen verschrieben: „Dann ist es auch konsequent, Mobilitätsbudgets statt Dienstwagen anzubieten.“ Die Beschäftigten müssen sich dafür die Free-Now-App auf ihr Smartphone laden. Dort können sie ihr Mobilitätsbudget aktivieren und es dann sowohl für private als auch geschäftliche Reisen nutzen.

„Das Deutschlandticket ist eine Chance, die Menschen nachhaltig vom Nahverkehr zu überzeugen“ Ab 1. Mai können Fahrgäste mit dem vergünstigten Deutschlandticket fahren. Ingo Wortmann ist Verbandspräsident der Verkehrsunternehmen und stellt im Interview eine Lösung für Kundinnen und Kunden mit abgelehnten Bonitätsprüfungen in Aussicht. Außerdem sagt er, wie es mit dem Ticketpreis in Zukunft weitergeht. Abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Idee einer App für möglichst viele Formen der Fortbewegung wird seit Jahren von Verkehrsexperten wortreich gepriesen. Zusätzlichen Auftrieb gab es nach dem Erfolg des 9-Euro-Tickets im vorigen Sommer. Die Ampelkoalition beschloss damals, die technischen und organisatorischen Bedingungen fürs große Zusammenstöpseln der verschiedenen Verkehrssysteme zu schaffen – bei dem Thema waren sich FDP und Grüne einig.

Lang gehegte Vision von moderner Mobilität

Stefan Gelbhaar, Verkehrsexperte der Grünen, freut sich denn auch über die neuen Entwicklungen. Er sagte dem RND: „Sharing-Apps mit unserem Deutschlandticket aufzuwerten, das sind die lang ersehnten Mosaiksteine für mehr und bessere Mobilitätsangebote.“ Für ihn zeigt dies vor allem: „Von den Unternehmen hin bis zu den Verkehrsverbünden sehen inzwischen alle, dass ihre Daten gebraucht werden.“ Standardisierte Datensätze über definierte Schnittstellen abzurufen, ermögliche, die unterschiedlichsten Angebote leicht und nahtlos zu kombinieren. „Einfach, schnell und bequem von Tür zu Tür ist das politische Ziel. Unser 49-Euro-Ticket ist der große Schritt dahin, der jetzt immer noch weiter entwickelt wird.“

Dahinter steckt eine von Wissenschaftlern und Praktikern lang gehegte Vision von moderner Mobilität: Der Nutzer bucht nicht mehr irgendein Fahrzeug, sondern eine Lösung. Nämlich wie er zum Beispiel am schnellsten von seiner Wohnung in Frankfurt zu einem Hotel in Berlin kommt. Die App ermittelt den günstigsten Weg und bucht auch gleich die nötigen Verkehrsmittel, und zwar mit einem Digitalticket. Mit dem E‑Scooter zur U‑Bahn, dann zum Bahnhof und in Berlin vielleicht mit dem Carsharing-Pkw auf den Hotelparkplatz.

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Ein gutes Mobilitätsdatengesetz entwickelt mit den Akteuren die Standards und die Schnittstellen“, sagt Gelbhaar. Das Verkehrs- und Digitalministerium werde dafür im Juni die Eckpunkte vorlegen. „Dem folgt dann ein Referentenentwurf. Wir wollen das Gesetz Anfang 2024 beschließen“, erläutert der Grünen-Politiker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Free-Now-Manager Mönch betont zugleich: „Ein durchgängiges Ticket für verschiedene Mobilitätsformen ist Teil des Zielbildes.“ Mobilität werde zu einer Dienstleistung, die bei Bedarf abgerufen wird. „Die Menschen wollen dies, das zeigen viele Umfragen. Am Ende reden wir über eine Mobilitätsrevolution.“

Ein durchgängiges Ticket für verschiedene Mobilitätsformen ist Teil des Zielbildes. Free-Now-Manager Alexander Mönch

Werden dafür die umstrittenen E‑Scooter und die unrentablen Carsharingautos überhaupt noch gebraucht? Mönch sagt: Ja. Scooter könnten auf Kurzstrecken Nutzen stiften. Für negative Begleiterscheinungen wie Tretroller, die auf Gehwegen liegen, müsse es Lösungen geben: „Etwa das Einrichten von Stationen, wo sie abgestellt werden müssen.“ In puncto Profitabilität der neuen Angebote sieht er in Zukunft einen „großen, konsolidierten Markt, der unter wenigen aufgeteilt wird.“ Auch beim Carsharing: „Wir haben den Anbieter Miles auf unserer Plattform, und der ist seit Längerem profitabel. Das ist ein Zeichen, dass Carsharing funktioniert.