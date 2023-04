﻿Kann ein Feld zu Bauland werden? Traum vom Eigenheim in Sachsen droht zu platzen

Paschkowitz. Stefan Lüdecke steht im Regen auf dem Grundstück in Paschkowitz, einem kleinen Ort bei Mügeln in Sachsen – welcher trotz Ortseingangsschild ja eigentlich kein Ort ist. So wie das Wasser an der Auffahrt – die ebenfalls eine solche vielleicht nie werden wird – hinabrinnt, laufen auch seine Wünsche und Träume hinunter. Hier, an diesem Ort, wollte er für seine Familie ein Heim schaffen. Dort, wo jetzt ein paar Hühner das Unkraut in Schach halten, sollten seine drei Kinder toben. Gemeinsam mit seiner Frau wollte er die Aussicht auf den Ort genießen und ein gemeinsames Leben im eigenen Haus aufbauen. Doch so wie die dunklen Wolken über ihm aufziehen, verdunkelt sich auch die Hoffnung. Vier Jahre Kampf. Vier Jahre voller Rückschläge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Alles begann so harmlos. Wir hatten im Internet eine Anzeige gesehen, in der stand: Wohnen in Mügeln – besonders geeignet zur Bebauung für Wohn- und Geschäftshäuser. Wir haben uns das Grundstück angesehen und uns sofort verliebt. Die Aussicht ist einfach herrlich, Mügeln ist nicht weit, es wäre genug Platz für zwei Häuser und man lebt ruhig und ungestört auf über 5000 Quadratmetern“, so der Mügelner. Das war im Februar 2019.

Fehlender Ortsdurchfahrtsstein

Der erste Weg führte sie zur Stadtverwaltung Mügeln. Denn auch wenn es in der Anzeige so betont wurde, handelte es sich nicht um Bauland. Ein Feld hatte hier früher seinen Platz. „Keiner konnte uns so recht weiterhelfen und so wurden wir zu einem Landschaftsarchitekten weiterverwiesen. Dieser riet zu einer Ergänzungssatzung. „Das sollte ein ganz einfaches Ding werden. Eine solche Satzung sei ein einfaches Verfahren, um Bauland zu schaffen, die ganze Sache sollte damit in wenigen Monaten gegessen sein“, erinnert sich der 29-Jährige. Doch ein Architekt folgte dem nächsten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So ging viel Zeit ins Land, ohne dass sich auf dem Grundstück etwas tat. Als endlich die Ergänzungssatzung vorlag, gab es vom Landratsamt die Ansage, dass diese nicht ausreiche. „Es gab zu viele Einwände von öffentlichen Trägern. Es bedarf eines richtigen Bebauungsplans. Beziehungsweise gab es die Möglichkeit auf einen sogenannten ‚Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren‘. Dieser sollte dafür sorgen, aus dem Grundstück vereinfacht Bauland zu schaffen. Hierbei unterstützte uns das Planungsbüro PLA.NET in Mügeln/Kemmlitz.“

Grundstück 2021 gekauft

Mittlerweile hatte die Familie das Grundstück käuflich erworben, da der ursprüngliche Eigentümer nicht mehr gewillt war, weiter zu warten. Das war im Dezember 2021. Doch auch weiterhin gab es Hindernisse. So braucht das Grundstück eine Einfahrt. „Auf der einen Seite ist eine Staatsstraße, die jedoch kaum noch genutzt wird, da es ja eine Umgehungsstraße gibt. Aber das Landesamt für Straßenbau und Verkehr lehnt es an dieser Stelle ab. Ähnlich an der anderen Seite des Grundstücks. Denn hier befindet sich eine Kreisstraße. Ich hatte mich mit einer Dame vom Landratsamt vor Ort getroffen. Sie meinte zu mir, eine Zufahrt sollte an dieser Stelle kein Problem sein, wenn diese nicht zu nah an der Einmündung sei.

Der Bebauungsplan wurde zur Vorlage fertig gemacht und plötzlich hieß es von der Amtsleitung, dass dies nicht möglich sei und sie sich der Meinung des Landesamts für Straßenbau und Verkehr anschließen. Ohne Zufahrt – kein Bauland. Hinzu kommt, dass Paschkowitz offiziell gar kein Ort ist. Es gibt keinen Ortsdurchfahrtsstein. Deshalb gilt der „Ort“ im Baurecht als außerorts, was das Problem mit der Zufahrt erhärtet. Eigentlich sollten die Häuser auch in derselben Reihe stehen wie die anderen Häuser. Doch wir bekamen die Auflage, dass die Häuser mindestens 20 Meter entfernt von der Straßenkante stehen müssten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stefan Lüdecke möchte gern bauen, darf aber nicht. © Quelle: Sven Bartsch

Verschiedene Gutachten

Stefan Lüdecke könnte noch weiter berichten. Denn die Rückschläge häuften sich. Mehr und mehr Geld floss über die Jahre in das Grundstück und in die verschiedenen Gutachten. Wenn das so weitergeht, kratzt die Familie bald am sechsstelligen Betrag. Doch noch ist kein Ende in Sicht – vom ersten Stein auf dem Grundstück zum Bau eines Hauses ganz zu schweigen.

„Irgendwann fiel jemandem auf, dass es ja kein Löschwasser gäbe, damit wir überhaupt bauen dürfen. Eine Löschwasserzisterne war nicht denkbar. Da ist man mit circa 120.000 Euro dabei. Die Idee wäre ein Löschwasserteich. Damit wären wir dann bei der Hälfte etwa. Auch die im Ort bestehende Wasserleitung muss teilweise vergrößert werden …“ Stefan Lüdecke schüttelt den Kopf. Doch aufgeben ist keine Option. Denn sonst wären das ganze investierte Geld und die viele Zeit umsonst gewesen. Nun gibt es einen neuen Plan, einen Bebauungsplan, der alle Bedenken berücksichtigt und Kompromisse mit den öffentlichen Trägern enthält. Und vor wenigen Tagen wurde dieser im Stadtrat vorgestellt und beschlossen. Nun wurde der Bebauungsplan erneut an alle Träger öffentlicher Belange geschickt. Erneut heißt es: Warten!

Hoffen auf ein Happy End?

Die Träume waren groß. Das Haus sollte 150 Quadratmeter groß sein, hätte zwei Kinderzimmer gehabt, ein Büro für Stefan Lüdecke und ein Nähzimmer für Jessica Lüdecke. Die Familie wollte sich mit einem Garten selbst versorgen und es hätte viel Platz gegeben, damit die Kinder sicher spielen konnten. Doch noch immer sitzt die fünfköpfige Familie in ihrer 80-Quadratmeter-Wohnung in Mügeln. Schon vor drei Jahren sollte der Umzug in das neue Haus stattfinden. Ob es diesen Moment jemals geben wird? Die Zeit wird es zeigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel erschien zuerst in der Leipziger Volkszeitung.