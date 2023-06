„Stuttgart“ wieder mittendrin: Darum verändert Porsche sein Logo

Kein Tweet während China-Besuch abgesetzt

China-Besuch von Tech-Milliardär: Elon Musk nennt Chinesen „fleißig und weise“

Es war sein erster Besuch in drei Jahren: Elon Musk ist in China vom Außenminister, Handelsminister und vom Industrieminister empfangen worden. Musk warnte vor einer wirtschaftlichen Abkopplung der USA und China – und äußert viel Bewunderung über Chinas Entwicklung. Der Twitter-Account von Musk blieb während der Reise jedoch still.