Leichte Entspannung: Laut Ifo wollen weniger Firmen ihre Preise erhöhen

Ausbau: 2023 starten am Nord-Ostsee-Kanal die Unterwasser-Bagger

Am Nord-Ostsee-Kanal wird es nach dem Winter wieder laut. Die Arbeiten zwischen Königsförde und Kiel sollen an gleich mehreren Stellen parallel weitergehen. Was aber wichtig ist: 2023 soll endlich auch unter der Wasseroberfläche mit der Verbreiterung des Kanals begonnen werden.