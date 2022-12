Wie die Bundesregierung Heizöl-, Pellet- und Brikettkunden helfen will

Berlin. Nun also doch: Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die Ampel-Fraktionen im Deutschen Bundestag auf Entlastungen von den hohen Energiepreisen auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher geeinigt, die mit Heizöl, Pellets, Flüssiggas, Scheitholz oder Briketts heizen. Bislang war für diese Verbrauchergruppe lediglich eine Härtefallregelung vorgesehen, die nur dann greifen sollte, wenn jemand seine Rechnung gar nicht mehr bezahlen kann. Nun legen SPD, Grüne und FDP einen eigene Preisbremse auch für „nicht leitungsgebundene Brennstoffe“ vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konkret soll Kunden, die ihre Heizenergie nicht per Gas- oder Stromleitung beziehen, eine Verdopplung ihrer bisherigen Brennstoffkosten zugemutet werden. Von den darüber hinausgehenden Kosten soll der Staat 80 Prozent erstatten, wobei es eine Bagatellgrenze von 100 Euro und einen Entlastungshöchstbetrag von 2000 Euro geben soll.

Man habe sich an der „Formel der Gaspreisbremse“ orientiert, sagte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch am Dienstag in Berlin. Auch beim Gas müssen Verbraucherinnen und Verbraucher einen Teil der erhöhten Preise selbst tragen. So bedeutet der am Januar subventionierte Gaspreis von 12 Cent je Kilowattstunde für viele Kundinnen und Kunden ebenfalls eine Verdopplung im Vergleich zu den bisherigen Bezugskosten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Bund stellt 1,8 Milliarden Euro bereit

1,8 Milliarden Euro stellt der Bund für die Öl- und Pelletpreisbremse bereit. Um die Beantragung und Auszahlung der Mittel sollen sich die Länder kümmern. Sie könnten dazu auf die gleichen Auszahlungsstellen wie in der der Corona-Krise setzen, sagte Miersch.

Die Ausgestaltung der Preisbremse für Heizöl, Pellets und andere Brennstoffe war für die Energiepolitiker knifflig, weil es anders als beim Strom oder Gas in der Regel keine festen Versorgungsverträge zwischen Kunden und Lieferanten gibt. Das erhöht das Missbrauchsrisiko. Windige Anbieter und Kunden könnten etwa Scheinrechnungen vereinbaren und sich dann die staatliche Erstattung teilen.

Abschlag für Gas und Wärme im Dezember übernimmt der Staat Gas- und Fernwärmekunden müssen im Dezember keinen Abschlag zahlen. Die Kosten übernimmt der Bund. © Quelle: dpa

Um solchen Missbrauch zu verhindern, soll die Regelung nur für das Jahr 2022 gelten und auch nur für Rechnungen, die bis zum 1. Dezember ausgestellt worden sind. Antragsberechtigte sollen außerdem per eidesstattlicher Erklärung versichern, dass die Rechnungssumme den Tatsachen entspricht.

Außerdem soll noch geprüft werden, ob es - etwa beim statistischen Bundesamt - Referenzwerte für die Kostenentwicklung bei den einzelnen Energieträgern gibt, die für die Berechnung der Entlastungshöhe herangezogen werden können. Nur wenn solche Daten nicht vorliegen, soll auf die individuellen Rechnungssummen abgestellt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bislang besteht die neue Preisbremse nur in Eckpunkten. Konkrete Details sollen in einer noch ausstehenden Bund-Länder-Einigung geklärt werden.