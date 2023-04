Warum die Preisbremsen für Strom und Gas jetzt kontraproduktiv wirken

Frankfurt am Main. Daniel Puschmann, Chef des Vergleichs­portals Verivox, macht sich für ein Ende der staatlichen Subventionen bei Strom und Gas stark. „Wir fordern, dass die Preisbremsen für Neukunden­tarife zum Sommer wegfallen, da die Beschaffungs­kosten weiter sinken. Ende 2023 sollten dann die Preisbremsen auch für Bestandstarife komplett auslaufen“, sagte Puschmann dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Es könne nicht sein, dass bei einem Stromtarif von 45 Cent noch 5 Cent vom Steuerzahler bezahlt werden, wenn es zugleich schon Tarife für 28 Cent gebe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufgrund der massiv gestiegenen Energiepreise im vorigen Jahr hatte die Bundesregierung die Deckel für Arbeitspreise eingeführt. Bei Erdgas liegt der Deckel bei 12 Cent pro Kilowattstunde und für Fernwärme bei 9,5 Cent. Dies gilt für 80 Prozent des im September 2022 prognostizierten Jahres­verbrauchs. Für den Rest muss der normale Marktpreis gezahlt werden. Der gleiche Mechanismus wurde für Strom eingeführt. Hier gilt ein Deckel von 40 Cent pro Kilowattstunde. Die Regelungen wurden rückwirkend zum 1. Januar eingeführt und sollen mindestens bis zum Jahresende gelten. Der Staat übernimmt die Differenzkosten bei Tarifen, die über den Deckeln liegen.

Allerdings sind die Preise für Energie in den vergangenen Monaten massiv zurückgegangen. So kostet Strom dieser Tage im Großhandel zwischen 2 und knapp 12 Cent pro Kilowattstunde. Erdgas wurde am Mittwoch an den europäischen Energie­börsen für etwas mehr als 4 Cent pro Kilowatt­stunde gehandelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Entwicklung ist inzwischen auch bei den Tarifen für private Haushalte angekommen. Puschmann: „Im Moment sehen wir für Neukunden die günstigsten Gastarife unter 10 Cent und Stromtarife unter 28 Cent.“ Die Tendenz der vergangenen vier bis sechs Wochen weise zudem klar nach unten: „Die Tarife liegen also deutlich unterhalb des Deckels.“ Zugleich gebe es aber immer noch enorme Preisspannen. Beim Strom etwa würden in der Grund­versorgung Arbeitspreise von 56 Cent verlangt. Grundversorgung bedeutet, dass das größte Versorgungs­unternehmen in einer Region ein Angebot machen muss, das für alle Kunden gilt – es ist in der Regel der teuerste Tarif.

Auch von Bundesland zu Bundesland sind die Unterschiede enorm. Nach Berechnungen von Verivox müssen Kunden in der Grundversorgung in Mecklenburg-Vorpommern für die Haushalts­energie am meisten zahlen. Dort liegen die Stromkosten für einen Haushalt mit einem Verbrauch von 4000 Kilowatt­stunden (kWh) im Schnitt bei 2350 Euro jährlich, durch Preisbremsen­subventionen von 482 Euro werden sie auf 1868 Euro gedrückt. Das sind aber immer noch fast 450 Euro mehr als der aktuell günstigste Tarif bei Verivox. In Bremen ist der Grundversorgungs­strom mit rund 1500 Euro am billigsten, der Preis liegt unter dem Deckel.

Beim Gas (Verbrauch: 20.000 kWh) sind es in Berlin jährlich nur rund 2400 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern hingegen kommen 3800 Euro zusammen (vor der Preisbremse). Auffällig ist generell, dass die Preisniveaus in Ostdeutschland durchweg höher als im Westen ausfallen. Der hat vermutlich mit höheren Gebühren für die Nutzung der Netze zu tun.

Die krassen Unterschiede haben in jüngster Vergangenheit schon mehrfach zu dem Vorwurf geführt, dass Versorgungs­unternehmen wie Abzocker agieren. Puschmann will solche pauschalen Vorwürfe nicht teilen. Die Tarifgestaltung hänge von der Beschaffungs­strategie oder auch von der Zahl der Kunden ab: „So entstehen unterschiedliche Preise, und dadurch entsteht Wettbewerb, was extrem wichtig ist.“ Gleichzeitig betont er: „Aber ich habe Zahlen von einzelnen Anbietern gesehen, die aufgrund höherer Preise eine Umsatz­steigerung um mehr als ein Drittel und ein Plus beim operativen Gewinn um 25 Prozent erzielt haben. Das ist vielleicht nicht alles Management­leistung.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hohe staatliche Subventionen beim Grundversorgungstarif

Viele Kunden haben indes bereits reagiert. Nach Puschmanns Worten habe man im ersten Quartal eine hohe Wechsel­bereitschaft gesehen. Trotzdem gebe es Unsicherheiten: „So sehen wir, dass etwa ein Viertel der 40 Millionen deutschen Haushalte noch in der Grundversorgung ist und noch nie gewechselt hat.“ Die Verivox-Experten haben es durchgerechnet: Bleiben alle in der teuren Grundversorgung, dann kostet das den Fiskus 3,3 Milliarden Euro in diesem Jahr. „Mit diesem Geld könnte der Staat Sinnvolleres tun“, sagt der Chef des Vergleichs­portals.

Wer Geld sparen will, spart am besten durch einen Tarifwechsel. Daniel Puschmann, Chef des Vergleichsportals Verivox

Aus Verbraucher­sicht sei jetzt wichtig, den eigenen Tarif mit anderen Angeboten zu vergleichen. „Wer Geld sparen will, spart am besten durch einen Tarifwechsel. Das kann unter Umständen sogar für denselben Anbieter zutreffen.“

Strom- und Gaspreise seit März gedeckelt: Wie Verbraucher jetzt sparen können Ab dem 1. März gelten die Preisbremsen für Gas und Strom. Viele Haushalte sollen dadurch Geld sparen. Ein Überblick zu den wichtigsten Fragen. © Quelle: RND

Doch dabei können die Preisbremsen mittlerweile kontraproduktiv wirken: „Wenn ein Tarif bei 38 Cent die Kilowatt­stunde liegt und ein anderer bei 40 Cent gedeckelt wird, dann ist die Ersparnis so gering, dass Wechselhürden aufgebaut werden. Aus Sicht des Steuerzahlers ist das eine Katastrophe, weil unnötig Subventionen gezahlt werden.“ Die Einführung der Preisbremsen sei zwar richtig gewesen, um den Menschen Sicherheit zu geben, aber: „Der Markt hat den Deckel für Strom- und Gaspreise überholt, und damit kann er weg“, so Puschmann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Der Verbraucher­zentrale-Bundes­verband teilte auf RND-Anfrage mit, man wolle zum jetzigen Zeitpunkt auf eine Kommentierung der Forderung nach einer Abschaffung der Preisbremsen verzichten.