Vor allem Gemüse und Milch: Preise für Lebensmittel steigen hartnäckig

Lebensmittel liegen in einem Supermarkt an der Kasse auf dem Band.

„Für die privaten Haushalte fielen im März die erneut höheren Preise für Nahrungsmittel besonders ins Gewicht“, sagte Ruth Brand, die Präsidentin des Statistischen Bundesamts (Destatis). Destatis bestätigte am Donnerstag seine frühere Schätzung, dass die Preise im März um durchschnittlich 7,4 Prozent höher waren als ein Jahr zuvor.

Damit hat sich die Teuerung gegenüber fast neun Prozent zu Beginn des Jahres abgeschwächt. Die jetzt veröffentlichten Details zeigen allerdings auch, dass Durchschnittshaushalte von der Entspannung noch nicht viel spüren.

Gemüse und Milchprodukte sind besonders teuer

Bei Nahrungsmitteln beschleunigte sich der Preisauftrieb sogar noch: Sie sind im Durchschnitt um 22,3 Prozent teurer als vor einem Jahr. Ganz vorn liegen dabei Molkereiprodukte und Eier mit fast 35 Prozent und Gemüse mit gut 27 Prozent. Gerade beim frischen Gemüse sind saisonale Preisschwankungen zwar normal, jetzt fallen sie aber deutlich aus: 2022 verteuerte sich Gemüse in den ersten drei Monaten des Jahres um sechs Prozent, in diesem Jahr waren es von Januar bis März 29 Prozent.

Der Sprit gehört inzwischen zu den Inflationsbremsen – jedenfalls im Vergleich zum März 2022. Damals sprangen die Ölpreise kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine extrem nach oben, Benzin und Diesel kosteten deutlich mehr als zwei Euro pro Liter. Ein Jahr später lagen die Preise zwischen 1,70 und 1,80 Euro. Das ist immer noch mehr als vor dem Ukraine-Krieg, im Jahresvergleich aber ein Rückgang um 16 Prozent – bei Diesel etwas deutlicher als bei Benzin.

Unübersichtlich wird es beim Erdgas: Im Großhandel ist der Brennstoff inzwischen wieder billiger als vor einem Jahr, die drastische Verteuerung zwischendurch kommt allerdings zum Teil jetzt erst bei den Endkunden an. Gleichzeitig dämpfen staatliche Preisbremsen die Entwicklung. Insgesamt steht die Haushaltsenergie immer noch mit 22 Prozent Jahresteuerung in der Statistik.

Auch in den Usa: teure Nahrungsmittel trotz sinkender Inflation

Am Mittwoch hatten auch die USA einen Rückgang der Inflation gemeldet. Dort ist die jährliche Teuerung inzwischen auf 5 Prozent gesunken und damit etwas deutlicher als erwartet. Die Erzeugerpreise - eine Vorstufe der Verbraucherpreise – sind nur noch um 2,7 Prozent gestiegen.

Wie in Europa macht allerdings auch in den USA die Kerninflation Sorgen. Bei dieser Zahl werden stark schwankende Preise etwa für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet. Sie gilt deshalb als Indikator dafür, wie hartnäckig die Inflation bleiben wird. In Deutschland ist sie zuletzt leicht auf 5,9 Prozent gestiegen, in den USA auf 5,6 Prozent.

Österreichischer Notenbankchef fordert Erhöhung der Leitzinsen

Die neuen Daten befeuern die Diskussion darüber, wie die Notenbanken bei ihren bevorstehenden Zinsentscheidungen Anfang Mai reagieren sollen. Der österreichische Notenbankchef Robert Holzmann sprach sich in der „Börsen-Zeitung“ für einen weiteren großen Zinsschritt der EZB aus: „Die Hartnäckigkeit der Inflation“ spreche für eine Erhöhung der Leitzinsen um einen halben Prozentpunkt.

Holzmann ist Anhänger einer straffen Geldpolitik, ein sogenannter Falke, und repräsentiert meist nicht die Mehrheit im EZB-Rat. Dort wächst inzwischen die Sorge, dass die Zentralbank mit weiteren Zinserhöhungen über das Ziel hinausschießen könnte. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters ist eine geringere Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte zu erwarten. Eine gleich große Erhöhung erwarten die meisten Expertinnen und Experten auch in den USA. Dort könnte es aber bereits die letzte sein.

EZB diskutiert erstmals auch über Gewinnmargen der Unternehmen

Bei den Notenbanken wird zunehmend auch ein Preistreiber diskutiert, gegen den sie mit Geldpolitik wenig ausrichten können: In manchen Branchen machen die Unternehmen höhere Gewinne trotz höherer Kosten - sie haben ihre Preise deutlicher erhöht, als es nötig gewesen wäre. Das Ifo-Institut stellte bereits im vergangenen Dezember in einer Analyse fest: „Vielmehr scheinen einige Unternehmen den Kostenschub auch als Vorwand dafür zu nehmen, durch eine noch stärkere Erhöhung ihrer Absatzpreise auch ihre Gewinnsituation zu verbessern.“ Das legten jedenfalls die amtlichen Statistiken nahe. In einigen Bereichen gebe es „nicht nur eine Kosteninflation, sondern ganz offensichtlich auch eine ‚Gewinninflation‘“.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte nach der jüngsten Zinssitzung Mitte März, dass der Rat erstmals auch über die Gewinnmargen der Unternehmen und ihren Zusammenhang zur Inflation gesprochen habe. „Viele konnten ihre Margen erhöhen“, sagte Lagarde - die Einnahmen der Unternehmen stiegen also stärker als ihre Kosten. Darauf allerdings hat die EZB keinen Einfluss.