Preise in Supermärkten: Wenn der Schock erst an der Kasse kommt

Die Packung Würstchen für 6 Euro, obwohl sie neulich noch knapp die Hälfte kostete? Die Supermarktkette Penny hat vorige Woche neun Produkte kurzzeitig stark verteuert. Mit den „wahren Preisen“ wollte Penny veranschaulichen, wie hoch theoretisch die unberücksichtigten Kosten für die Umwelt sind. Ich will hier gar nicht die Aktion kommentieren, die ist in den vergangenen Tagen schon vielseitig diskutiert worden.

Eines fand ich spannend. Es wurde spekuliert, ob die teuren Artikel oft unfreiwillig gekauft wurden, weil Kundinnen und Kunden den hohen Preis gar nicht wahrgenommen hatten. Und seien wir ehrlich: Auch ohne „wahre Preise“ und in anderen Geschäften ist es uns schon mal passiert, dass wir bei einem Kauf mit einem niedrigeren Preis gerechnet haben.

Kaufvertrag wird erst an der Kasse geschlossen

Was ist dann zu tun? Im Tante-Emma-Laden und heute noch im Kiosk ist die Sache einfacher. Die Verkäuferin nennt den Preis, wir sagen „Hier, ich hab’s passend“ oder „Ach nein, danke“, falls wir nicht einverstanden sind. Im großen Supermarkt liegen aber viele Meter und auch einige Minuten zwischen unserem Stöbern am Regal und dem Kassenband. Und wir kaufen nicht nur ein paar Dinge, sondern packen den Einkaufswagen voll.

Der Preis am Regal ist juristisch nicht bindend, sondern nur eine „Aufforderung, ein Angebot abzugeben“, und zwar fordert der Laden uns auf. Der Kaufvertrag – der natürlich nicht auf Papier festgehalten wird – wird erst an der Kasse geschlossen zu dem Preis, den sie anzeigt. Wer keine Lust auf teure Würstchen hat, also letztlich einen Irrtum ausbügeln will (einen eigenen, einen der Kassiererin oder des Kassierers oder der Regalbeschriftung), sollte das vor dem Bezahlen tun und am besten die laufenden Einzelpreise auf dem Kassenbildschirm im Blick behalten. Dass das manchmal nicht sehr bequem ist, weiß ich aus eigener Erfahrung. Die Kassiererin oder der Kassierer mit Stornoberechtigung kommt nicht, die Hektik ist groß. Jede spätere Diskussion ist aber noch lästiger.

Hendrik Buhrs ist Geldanlageredakteur bei „Finanztip“ und kümmert sich an dieser Stelle ums Haushalten. Weitere Tipps gibt er in seinen Ratgebern und dem wöchentlichen Newsletter (finanztip.de/newsletter). Alle bisherigen Kolumnen­beiträge finden Sie hier.