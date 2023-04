Steigende Kosten

Preise weiter hoch: Ifo-Institut erwartet nur langsamen Rückgang der Inflation

Laut des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo in München ist zwar die Teuerungswelle überschritten, die Inflation soll aber nur langsam zurückgehen. Jedes fünfte Unternehmen will in den nächsten Monaten seine Preise weiter erhöhen. Die Verbraucherpreise sollen also hoch bleiben.