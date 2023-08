Studie: Preisschock bei E-Autos steht bevor – mehr Rabatt bei Verbrennern

Veranstaltungshinweise

Der Verein Pankerkultur organisiert eine Ausstellung, um Geld für die Sanierung des Dorfkrugs in Gadendorf zu sammeln. Der Kleine Kulturkreis bittet zu einem Konzert in die Schlosskapelle Panker. Und die Kirchengemeinde Blekendorf geht ein Tabu-Thema an: die Beerdigung. Drei Veranstaltungstipps.