Prime Day 2023: Alle Infos zur großen Rabattaktion

Am 11. Juli ist die diesjährige Rabattaktion des Onlineversandhändlers Amazon – der Prime Day 2023 – gestartet. Für Amazon-Prime-Mitglieder heißt das: Rabatte und Angebote, soweit das Auge reicht. Sparfüchse sollten beim Onlineshopping heute und morgen aber dennoch auf einige Dinge achten, damit es nach dem Einkauf kein böses Erwachen gibt. Mit diesen Tipps und Tricks sparen Sie am Prime Day wirklich.

Prime Day 2023: Datum und Uhrzeit – der schnelle Überblick

Datum: 11. und 12. Juli 2023

Uhrzeit: Start ist um 0 Uhr am 11. Juli. Das Event dauert 48 Stunden.

Prime Day 2023: Was ist das?

Der Prime Day ist ein jährliches Shopping-Event, das von Amazon veranstaltet wird. Es begann ursprünglich als ein eintägiges Ereignis, hat sich aber im Laufe der Jahre zu einer zweitägigen Rabattaktion entwickelt. Während des Prime Day bietet Amazon Prime-Mitgliedern zahlreiche exklusive Angebote und Rabatte auf eine Vielzahl von Produkten an, darunter Elektronik, Haushaltsgeräte, Mode, Spielzeug, Bücher und vieles mehr. Der Prime Day ist normalerweise im Juli, kann aber von Jahr zu Jahr variieren. Es ist eine gute Gelegenheit, Schnäppchen zu machen, wenn man ohnehin überlegt, etwas bei Amazon zu kaufen.

Kritik am Prime Day

Da es sich beim Amazon Prime Day letztendlich um eine große Rabattaktion handelt, steht der Tag aufgrund des übermäßigen Konsums, aber auch der Förderung impulsiven Einkaufens in der Kritik. Viele Nutzer werden von den stark reduzierten Preisen gelockt und kaufen mitunter Dinge, die sie nicht unbedingt benötigen.

In der Kritik stehen darüber hinaus die schlechten Arbeitsbedingungen in Amazon-Lagern, insbesondere während des Prime Day, wenn das Arbeitsvolumen deutlich erhöht ist. In diesem Jahr hat die Gewerkschaft ver.di von Dienstag, 11. Juli bis einschließlich Donnerstag, 13. Juli zum Streik aufgerufen. Gestreikt werden soll in neun Verteilerzentren.

Sparen am Prime Day 2023: Tipps und Tricks am 11. und 12. Juli