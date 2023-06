﻿Kieler Institut: Wirtschaft wird in diesem Jahr schrumpfen

Kiel. Die schlechte Nachricht zuerst: Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat seine Konjunkturprognose für das laufende Jahr kräftig nach unten korrigiert. Gingen die Kieler Ökonomen in ihrer Frühjahrsvorausschau noch von 0,5 Prozent Wachstum aus, erwartet das IfW nun ein Minus von 0,5 Prozent. Die gute Nachricht: Vermasselt wird die Jahresbilanz lediglich von einem ausgesprochen schwachen Winterhalbjahr. Von nun an, so das Institut, geht es wieder aufwärts.

Doch von der Wachstumsdynamik früherer Jahre ist die deutsche Wirtschaft weit entfernt. Für 2024 rechnet das IfW mit einem Plus von 1,8 Prozent – zuvor waren 1,4 Prozent erwartet worden.

IfW-Prognose: Inflation schwächt sich deutlich ab

Deutlich entspannen dürfte sich die Lage für die von rasant steigenden Preisen gebeutelten Konsumenten: Die Inflation, so erwarten es die Kieler Forscher, dürfte sich im Verlauf des Jahres deutlich verringern und 2024 noch 2,1 Prozent betragen.

Diese Sommerprognose ist die erste Konjunkturvorausschau unter der Ägide des neuen IfW-Präsidenten Prof. Moritz Schularick. Der stellt den Unternehmen im Land ein respektables Zeugnis aus: „In Anbetracht der schweren der Krise und dem Lieferstopp von Öl und Gas aus Russland schlägt sich die deutsche Wirtschaft wacker und bestätigt damit ihre Fähigkeit, sich schnell an neue Gegebenheiten anzupassen.“ Klar sei aber auch: „Die Energiekrise ihre Spuren hinterlassen hat.“

IfW Kiel: Warum der Ausblick besser ist, als die Zahlen vermuten lassen

Fakt ist: Der Ausblick für die deutsche Wirtschaft ist besser, als es die negative Jahresrate für das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr vermuten lässt. „Ein nach wie vor großes Aufholpotenzial nach der Corona-Pandemie, hohe Auftragsbestände in der Industrie und demnächst kräftige Kaufkraftzuwächse bei einem stabilen Arbeitsmarkt sind die Zutaten, die die Konjunktur stützen“, sagt IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths.

Belastet wird die Wirtschaft nicht nur von hohen Energiepreisen und rasant gestiegenen Zinsen. Mit einem ungewöhnlich hohen Krankenstand und einem Einbruch staatlicher Ausgaben nach Ende der Corona-Maßnahmen dämpften zusätzlich zwei Sondereffekte die Wirtschaftsleistung.

Doch das sind längst nicht alle Bremsklötze. Nach wie vor lasten der Arbeitskräftemangel und die Lieferengpässe auf der Konjunktur. Gegenwärtig, so das IfW, liegt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch 0,5 Prozent unter dem Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

Kooths bringt die Verfassung der deutschen Wirtschaft so auf den Punkt: „Die Konjunktur befindet sich im Spannungsfeld zwischen erheblichen Expansionsspielräumen und bislang recht hartnäckigen produktionsseitigen Hemmnissen.“ In dem Maße, wie diese nach und nach überwunden würden, könne auch die Wirtschaftsleistung wieder anziehen.

Kieler IfW erwartet deutlichen Rückgang der Energiepreise

Was Verbraucher und Wirtschaft gleichermaßen freuen kann: Energiepreise und mit ihnen die Inflationsrate gehen im Jahresverlauf zurück. Für das kommende Jahr erwartet das Institut einen Rückgang der Energiepreise um über sechs Prozent. Die Inflation, die im vergangenen Jahr zeitweise zweistellig war, soll in diesem Jahr auf 5,8 Prozent und im kommenden auf 2,1 Prozent fallen.

Doch hier gibt es ein großes Aber: Die sogenannte Kerninflation – also ohne Energie – bleibt historisch hoch. Sie liegt der Prognose zufolge im nächsten Jahr bei 2,9 Prozent, im langjährigen Durchschnitt sind es 1,4 Prozent.

Zu einer Stütze der Wirtschaft kann sich nun wieder der Konsum entwickeln. Die Kaufkraft vieler Menschen nimmt dank kräftiger Verdienstzuwächse und höherer Sozialleistungen bei gleichzeitig geringerem Preisauftrieb bereits im weiteren Verlauf des Jahres merklich zu. Von der vielfach befürchteten „Lohn-Preis-Spirale“, so Kooths, könne keine Rede sein: „Ein Teil des drastischen Preisauftriebs, der zunächst die Gewinnmargen steigen ließ, kommt nun in Form von höheren Löhnen bei den Arbeitnehmerhaushalten an.“ Damit normalisiere sich das Verteilungsgefüge, was dem Konsum zugutekomme, ohne die Inflation kostenseitig anzutreiben. Davon profitierten vor allem die Dienstleistungsbranchen, also etwa der Einzelhandel oder das Hotel- und Gaststättengewerbe.

Bau steckt in der Schockstarre

Düster jedoch bleibt die Lage am Bau, der durch Kostenexplosion und gestiegene Zinsen in eine regelrechte Schockstarre gefallen ist. Vor allem im Wohnungsbau sind die Investitionen nach IfW-Berechnungen mit minus 4,2 Prozent in diesem und minus drei Prozent im kommenden Jahr weiter auf Talfahrt.

