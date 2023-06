Pro Sieben Sat.1 in der Krise: zwischen Seifenoper und Horrorfilm

München. Daniela Bergdolt vermutet so etwas wie Feigheit vor dem Eigner. „Wir Aktionäre sind kein Übel, warum halten Sie nur eine virtuelle Hauptversammlung ab?“, fragt und rügt die Vertreterin der Aktionärsschutzvereinigung DSW zugleich per Internet. Dort haben sich Pro-Sieben-Sat.1-Eigner dieses Jahr vielfach unfreiwillig und auch verspätetet versammelt. Direkte Konfrontation mit Managern wird so vermieden. „Das ermöglicht höhere Präsenz“, wählt Aufsichtsratschef Andreas Wiele eine andere Lesart. Kritik gibt es auf alle Fälle reichlich. „Pro Sieben Sat.1 macht den Eindruck einer schlecht produzierten Realityshow, eine nicht enden wollende Serie aus Komik und Horror“, wettert Andreas Thomae. Der Fondsmanager von Deka Investment setzt damit den Ton.

Denn die TV‑Gruppe ist auf Talfahrt. Umsätze und Gewinne sinken ohne erkennbares Ende. Ein Verstoß gegen das Zahlungsdienste-Aufsichtsgesetz durch das Gutscheingeschäft der Randbeteiligung Jochen Schweizer hat nicht nur für eine Verschiebung der diesjährigen Bilanzvorlage, sondern auch der Hauptversammlung gesorgt. Staatsanwälte und Finanzaufsicht Bafin sind aktiv. Strafen drohen und auch ein Abbau minimal Hunderter Stellen. Der Aktienkurs ist miserabel, die Dividende stark gekürzt.

Zahlreiche Vorstandswechsel: „Es geht zu wie im Taubenschlag“

Es hakt dabei schon länger, was sich auch in zahlreichen Vorstandswechseln ausdrückt. „Fünf Vorstandschefs und vier Finanzchefs in fünf Jahren, es geht zu wie im Taubenschlag“, kritisiert Thomae. Diesen April musste Ralf Gierig als Finanzchef gehen. Demnächst scheidet Vorstandskollege Wolfgang Link aus. Sesselrücken gibt es auch im Aufsichtsrat. Am wichtigsten ist wohl der Einzug der Medienmanagerin Katharina Behrends in den Pro-Sieben-Sat.1-Aufsichtsrat. Sie ist Deutschland-Chefin der italienischen Medienholding Media for Europe (MFE). Das ist die Berlusconi-Familienholding, die mittlerweile knapp 30 Prozent an der deutschen TV-Gruppe hält. Der jüngste Tod des umstrittenen Patriarchen Silvio Berlusconi ändert voraussichtlich nichts am MFE-Engagement.

„TV‑Inhalt muss auf lokale Märkte zugeschnitten sein, internationale Synergien kann man trotzdem nutzen“, gab Behrends in einer Videobotschaft zum Eignertreffen die Marschrichtung vor. Sie lobte konstruktive Gespräche mit dem Management unter Pro-Sieben-Sat.1-Chef Bert Habets. Mit dem neuen Management, muss man an der Stelle sagen. Denn Habets-Vorgänger Rainer Beaujean war von einer Kooperation mit MFE wenig begeistert. Er musste vorigen Herbst gehen.

Allerdings gibt es im deutschen Medienhaus mit der tschechischen PPF-Gruppe um Milliardärin Renata Kellnerova jetzt noch einen zweiten starken Großaktionär, der rund 15 Prozent der Anteile hält. PPF schickt deshalb Karla Brachtlova als Vertreterin in den Pro-Sieben-Sat.1-Aufsichtsrat, was Fragen aufwirft. „Man kann keinen zwei Herren dienen“, formuliert es Bergdolt mit Blick auf PPF und MFE.

Ziehen die beiden Großaktionäre an einem Strang?

„Wir können keine unterschiedlichen Interessen erkennen“, begegnet Habets den Befürchtungen. Er will seine TV‑Gruppe verstärkt auf selbst produzierte TV‑Angebote fokussieren sowie Digitalisierung vor allem mittels der eigenen Streamingplattform Joyn. Darin sieht es sich zumindest mit MFE einig.

Angereichert werden könnte das Angebot per Übernahme des deutschen Bezahlsenders Sky, der zum Verkauf steht. Pro Sieben Sat.1 zeigt dem Vernehmen nach Interesse. Sky-Besitzer und US‑Medienkonzern Comcast ist angeblich bereit, Hunderte Millionen Euro Mitgift bei einer Abgabe oben draufzulegen.

Das wiederum bedeutet, dass es sich um kein gesundes Geschäft handelt, das sich die ebenfalls kränkelnde Pro Sieben Sat.1 angeln würde. Im Lauf des Sommers soll auch klar sein, ob Pro Sieben Sat.1 frühere Vorstände wegen des Debakels bei Jochen Schweizer in Regress nimmt und verklagt. Offen ist auch noch, wie drastisch der geplante Stellenabbau am Ende ausfällt. Ruhe kehrt in der TV‑Gruppe absehbar nicht ein. „2023 ist ein weiteres hartes Jahr“, stimmt Habets seine Aktionäre schon einmal vorsichtshalber ein.