Rainer Dulger: „Wir sind wieder auf dem besten Weg, der kranke Mann Europas zu werden“

Rainer Dulger teilt seine Woche zwischen dem heimischen Heidelberg und Berlin, wo die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) wie alle Lobbygruppen ihren Sitz hat. Das Interview wird allerdings an einem „Heidelberg-Tag“ online geführt: Der BDA-Präsident sitzt im Büro in der familieneigenen Prominent GmbH, einem Spezialisten für Pumpen und Dosiersysteme mit mehr als 2800 Beschäftigten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Dulger, die deutsche Wirtschaft schwächelt, mal wieder ist die Rede vom „kranken Mann Europas“. Wie ist die Lage aus Ihrer Sicht?

Es steht nicht gut um die deutsche Wirtschaft, und das hat viele Ursachen. Bei einem Patienten würde man von einer multiplen Erkrankung sprechen. Wir waren gesund – jetzt hat sich das geändert. Wir haben in Deutschland mit die höchsten Löhne, mit die höchsten Steuern und Lohnzusatzkosten, eine schlechte Infrastruktur. Und damit meine ich nicht nur den Verkehr, sondern auch beispielsweise Digitalisierung und Energie. Wir haben bei so vielen Dingen längst den Anschluss verloren.

Was muss denn passieren?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Standort Deutschland verfügt über ein starkes Fundament – aber er muss renoviert werden. Um nur mal über Infrastruktur zu reden: Es gibt immer noch ganze Regionen, die wegen Bauarbeiten vom wirtschaftlichen Geschehen abgeschnitten sind. Und die seit mehr als zehn Jahren völlig verfehlte Energiepolitik trägt jetzt faule Früchte. Dass wir die Inflation nicht in den Griff bekommen, liegt auch an den hohen Energiekosten. In den Mittelpunkt des Handelns muss jetzt die strategische Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland rücken.

Vieles, was heute diskutiert wird, erinnert an die Standortdebatte der Neunzigerjahre. Was ähnelt sich und was ist anders?

Die Ähnlichkeit ist, dass wir wieder auf dem besten Weg sind, der kranke Mann Europas zu werden. Allerdings sind die Ursachen und die Symptome andere. Die Zahl der Arbeitslosen hat als Indikator an Bedeutung verloren, weil der Fach- und Arbeitskräftemangel so hoch ist. Jetzt haben wir es aber mit einer Situation zu tun, in der es sich für viele Unternehmen mehr lohnt, im Ausland zu investieren. Das ist eine gefährliche Entwicklung, denn dieses Land ist nur stark, wenn es eine starke wirtschaftliche Wertschöpfung besitzt. Diese im Land zu halten sollte oberste Priorität haben.

Noch ist der Arbeitsmarkt robust. Wird das so bleiben?

Aus meiner Sicht werden die Auswirkungen der Rezession auf den Arbeitsmarkt zum Glück gering bleiben. Mit der künstlichen Intelligenz tun sich zudem neue Chancen auf. Künftig werden fast alle Arbeitsplätze Berührung mit KI haben. Das kann uns produktiver und effizienter machen. Arbeit kann leichter und attraktiver werden. Dieses Potenzial müssen wir aber mit einem neuen Mindset angehen. Ich beobachte aber in der Politik mehr Faszination für Regulierung als für Wertschöpfungschancen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Nun hat Bundeskanzler Scholz den Deutschland-Pakt ausgerufen, der für mehr Digitalisierung und weniger Bürokratie sorgen soll. Wie sehr lähmt die Bürokratie die Unternehmen?

Der Deutschland-Pakt ist eine Ankündigung in die richtige Richtung. Ich bin aber Unternehmer und es deshalb gewohnt, dass nach einer Ankündigung auch ein Lieferschein auf den Tisch kommt, damit ich weiß, was geliefert wird. Leider ist der Lieferschein der Bundesregierung bis jetzt noch relativ leer.

Wie sähe ein solcher Lieferschein nach Ihren Vorstellungen denn aus?

Wir brauchen mehr Digitalisierung und weniger Bürokratie, niedrigere Lohnzusatzkosten und gute Schulbildung. All das muss draufstehen – und zwar so, dass jeder Bürger sehen kann, dass sich etwas ändert und es besser wird. Deutschland kann Krise, das haben wir beispielsweise in der konzertierten Aktion während Corona und nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine bewiesen. Wenn es eng wird und richtig weh tut, können wir zur Not auch richtig schnell sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bleiben wir bei der Bürokratie. Nun sind Sie selbst Familienunternehmer in Heidelberg. Haben Sie ein Beispiel, wie sehr die Bürokratie den Unternehmen zusetzt?

Nehmen wir mal die Durchführungsbestimmung für den Sozialbericht. Laut EU-Verordnung muss den jetzt jedes größere Unternehmen abgeben. Da muss bis ins kleinste Detail alles berichtet und dokumentiert werden. Allein die Durchführungsbestimmung, die erklärt, wie die Formulare richtig ausgefüllt werden, ist fast so dick wie ein Telefonbuch. Dann kommt noch das EU-Lieferkettengesetz obendrauf.

Das Sie vorab hart kritisiert haben.

Ja. Und ich werde auch nicht müde, meine Kritik zu wiederholen. Die EU-Richtlinie führt mitnichten zu mehr Schutz für Menschenrechte – das wäre etwas Erstrebenswertes, dem sich die deutsche Wirtschaft niemals verstellen würde. Das Gegenteil ist der Fall: Sie zeigt, wie Regulierungen des Staates in die unternehmerische Freiheit eingreifen und damit Wirtschaftlichkeit behindern. So wie die EU-Richtlinie geplant ist, ist die erschreckende Folge ein Rückzug etlicher deutscher Unternehmen aus globalen Wertschöpfungsketten und die Aufkündigung diverser Geschäftsbeziehungen, weil die Erfüllung der Richtlinie für den Mittelstand objektiv nicht zu bewältigen ist. Das ist leider die Wahrheit.

Die EU-Richtlinie führt mitnichten zu mehr Schutz für Menschenrechte – das wäre etwas Erstrebenswertes, dem sich die deutsche Wirtschaft niemals verstellen würde. Das Gegenteil ist der Fall: Sie zeigt, wie Regulierungen des Staates in die unternehmerische Freiheit eingreifen und damit Wirtschaftlichkeit behindern. Rainer Dulger, Arbeitgeberpräsident

Sie haben den Fachkräftemangel angesprochen. Was muss passieren, um dem demografischen Wandel etwas entgegenzusetzen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einen Aspekt können wir schnell umsetzen: Digitalisierung. Wenn unsere Behörden morgen digitalisiert wären, würden dort dringend benötigte Kapazitäten frei werden. Wenn wir das möglichst schnell umsetzen, könnten wir effektiver arbeiten. Dagegen regt sich aber Widerstand, weil manche die Sorge haben, dass durch den Einsatz von KI Tätigkeiten wegfallen.

Können Sie denn nachvollziehen, dass Menschen Angst davor haben, von einer Maschine ersetzt zu werden?

Zunächst gibt es oft ein Missverständnis, weil Jobs mit Tätigkeiten gleichgesetzt werden. Fällt eine einzelne Tätigkeit weg, kann ein Mitarbeiter eine andere Tätigkeit übernehmen. Wir sollten uns beim Einsatz von KI viel mehr Mühe geben, zu verstehen und zu erklären, wie wir sie richtig einsetzen und möglichst viele Vorteile daraus ziehen können. Stattdessen reden wir aber über Verbote und Rationalisierung. Wir sollten KI als Co-Piloten am Arbeitsplatz begreifen.

Die Arbeitsagenturen haben im August 770.000 offene Arbeitsstellen gemeldet. Wieso ist es so schwer, diese Stellen zu besetzen?

Wir stehen uns oftmals selbst im Weg. Es gibt gute Ansätze, aber beispielsweise mit Blick auf eine gesteuerte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt müssen wir noch schneller und besser werden. Ein Gesetz allein bringt keine qualifizierten Beschäftigten ins Land. Dafür braucht es Expertise und gute Strukturen. Zeitarbeitsfirmen haben beides. Ihnen sollten wir gestatten, im Ausland Arbeitskräfte zu akquirieren. Nehmen wir mal das Beispiel Pflege: Auf den Philippinen gibt es viele Menschen, die in den Pflegeberufen gut ausgebildet sind. Nun kann ein kleiner Pflegedienst aus Deutschland natürlich nicht in Manila Mitarbeiter akquirieren. Das könnten aber Zeitarbeitsfirmen übernehmen, die bei Bedarf auch ausbilden. Das dürfen sie aber nicht.

Die USA locken mit dem Inflation Reduction Act viele Unternehmen an. Was machen die USA besser als Deutschland?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vieles – und wir können davon lernen. Die Amerikaner schaffen Anreize. Die Europäer, und vor allem die Deutschen, arbeiten mit Verboten und Regulierungen. Nehmen wir nur die E-Mobilität. Die Amerikaner versprechen denjenigen, die ihre Fahrzeugflotte elektrifizieren, Prämien oder günstigeren Strom. In Europa verbietet man einfach die Verbrenner. Ich habe in meinem Arbeitsleben schon einige Technologiesprünge erlebt. Es ist doch unsinnig, die vorangegangene Technologie zu verbieten. Man musste niemandem untersagen, ein Fax zu benutzen, das hat sich mit der E-Mail von selbst erledigt. Wir müssen uns eines klarmachen: Verbote schaffen keine Anreize und Innovationen, sondern nur eine frustrierte Gesellschaft. Das haben wir auch beim Heizungsgesetz gemerkt. Wo waren denn da die Anreize? Die aktuelle Verbotskultur halte ich für schädlich.

In Europa verbietet man einfach die Verbrenner. Ich habe in meinem Arbeitsleben schon einige Technologiesprünge erlebt. Es ist doch unsinnig, die vorangegangene Technologie zu verbieten. Rainer Dulger, Arbeitgeberpräsident

Hat diese Entwicklung denn zugenommen?

Ja, leider. Die Vorwürfe mache ich aber nicht nur der aktuellen Bundesregierung, denn die völlig fehlgeleitete Energiepolitik besteht nicht erst seit ein paar Jahren. Hinzu kommt, dass ein erheblicher Teil unserer Gesetze auf Impulse von Bürokraten und Aktivisten aus Brüssel zurückgeht. In den USA haben wir eine völlig andere Kultur der Wirtschaftsförderung, und die würde ich mir auch für Europa wünschen.

Die IG Metall forciert langfristig eine Viertagewoche in der Stahlindustrie. Wie blicken Sie auf die Debatte?

Ich kann einer Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich nichts Erfolgsstiftendes abgewinnen. Immerhin haben wir aktuell in unserem Land einen erheblichen Fachkräftemangel. Unser Ziel sollte doch sein, mehr Lust auf Arbeit zu machen. Das geht zum Beispiel mit mehr Netto vom Brutto. Gleichzeitig wünschen sich die Leute mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit. Ein modernes und flexibles Arbeitszeitrecht ist dafür eine Grundvoraussetzung. Und da werden wir Arbeitgeber auch in Zukunft mit unseren Sozialpartnern vernünftige Arbeitszeitmodelle und gute Lösungen finden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige