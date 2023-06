Mehr Klimaschutz: Wie die Dominanz des Autos geknackt werden kann

Frankfurt am Main. Rechtsanwalt Roman Ringwald versuchte, die Materie mit einem Euphemismus zu erläutern. Das Straßenverkehrsrecht sei nicht gerade „unsperrig“. Jetzt will die Bundesregierung einiges umkrempeln. Der Entwurf für eine Novelle des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) steht am heutigen Mittwoch auf der Tagesordnung des Bundeskabinetts. Ende voriger Woche wurde er vorgelegt, seither wird höchst kontrovers darüber diskutiert.

Christian Hochfeld, Direktor der Denkfabrik Agora Verkehrswende, hat anderthalb Jahre auf das Papier gewartet. Im Koalitionsvertrag der Ampel war die Runderneuerung des Paragrafenwerks beschlossen worden. Er lobte nun am Dienstag während eines Pressegesprächs den Entwurf als einen ersten Schritt, damit Kommunen „den öffentlichen Raum fairer verteilen können“. Er hofft darauf, dass künftig unter anderem nicht mehr nötig ist, „in kleinteiligen Begründungsverfahren eine Verkehrsberuhigung im Umfeld einer Schule oder eines Kindergartens vorzunehmen“.

StVG und StVO – im Zweifel für den Pkw

Zur Sperrigkeit trägt bei, dass es einerseits das weitgehend allgemein gehaltene StVG gibt und andererseits die Straßenverkehrsordnung (StVO), wo die Details geregelt werden. Konsens unter Politikern und Experten ist, dass die Bestimmungen in beiden Regelwerken längst überholt sind und dringend aktualisiert werden müssen. Der Grundsatz ist derzeit die sogenannte Leichtigkeit des Verkehrs. Ringwald, der für die renommierte Kanzlei Becker Büttner Held arbeitet, erläuterte, was damit gemeint ist: Bislang gelte, „dass im Zweifel der Pkw mit seiner Regelgeschwindigkeit von aktuell 50 und dem Abstellen, wo man es eben möchte, immer den Vorrang hat“.

Wenn eine Kommune im öffentlichen Raum mehr Platz beispielsweise für Radfahrer oder Fußgänger schaffen wolle, müsse sie deshalb nachweisen, dass dies zwingend erforderlich sei. „Man kann es auch anders formulieren, im Zweifel nicht.“ Es bedürfe einer Begründung, eines Antrags, einer Anordnung, oft einer Begutachtung und dann einer Entscheidung. „Erst wenn wir da rangehen, ändern sich die Handlungsspielräume sehr stark“, so Ringwald. Das werde der Lackmustest für die geplanten neuen Regelungen. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass in der Vergangenheit viele gute Verkehrskonzepte wegen der bürokratischen Hürden erst gar nicht angegangen wurden.

Klimaschutz, Gesundheit und Städtebau sollen auch wichtig werden

Zumindest will das Verkehrsministerium nun neben die Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs, Gesundheit, Klimaschutz und Städtebau als oberste Prinzipien stellen. Doch dem ökologischen Verkehrsclub VCD geht all das nicht weit genug: „Wir sind der Ansicht, im städtischen Verkehr muss das Prinzip gelten: Anwohner first, Durchfahrer second“, sagte Kerstin Haarmann, VCD-Bundesvorsitzende, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Doch im StVG-Entwurf gibt es aus ihrer Sicht immer noch Punkte, die ehrgeizigen Umbauvorhaben entgegenstehen: „So soll gelten, dass bei allen Maßnahmen die Faktoren Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet sein müssen. Vor allem mit dem Argument der Leichtigkeit kann man im Zweifelsfall alles blockieren.“

Dabei ist für Haarmann klar: „Künftig müssen Rad- und Fußverkehr buchstäblich mehr Raum einnehmen. Aber es wird auch notwendig werden, beispielsweise Straßenbahnen zu bauen, um die täglichen Pendlerströme zu bewältigen – denn die sorgen in vielen Städten für den meisten Verkehr.“

DUH kritisiert „Porsche-Minister Wissing“

Noch heftiger fällt die Kritik der Deutschen Umwelthilfe (DUH) aus, die den Entwurf aus dem Haus von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) als „Nebelkerze“ beschreibt, die das Primat einer autofreundlichen Stadt festschreibe. Geplant sei, dass Gemeinden weiterhin Einschränkungen des Autoverkehrs beantragen müssten, was Städte schon jetzt lähme. DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch beklagt außerdem, dass eine klare Festschreibung von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit fehle ebenso wie eine Parkraumbewirtschaftung, die kostendeckend sei und auch den ÖPNV mitfinanziere. Resch fragt: „Setzt sich der Siegeszug von Porsche-Minister Wissing nach dem von Verhandlungskünstler Habeck zugestandenen Verzicht auf ein Klimaschutz-Sofortprogramm Verkehr nun auch beim Straßenverkehrsgesetz fort?“

Umwelt- und Klimaschützer machen immer wieder darauf aufmerksam, dass es eine Reihe von Städten gibt, die weit über das hinausgehen, was in Deutschland bislang geschehen ist. Kopenhagen und Amsterdam etwa haben das Fahrrad zum Maßstab aller Dinge im städtischen Verkehr gemacht. Auch in Barcelona, London und Paris wurde der öffentliche Raum massiv zugunsten der Velos und der Fußgänger umgebaut.