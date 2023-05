68 Prozent der Unternehmen in SH mit Wirtschaftsstandort zufrieden

Itzehoe (dpa/lno). Eine Mehrheit der Unternehmen in Schleswig-Holstein sind mit ihrem Standort zufrieden. Knapp 68 Prozent der befragten 1700 Unternehmen hätten ihrem Standort gute oder sehr gute Noten gegeben, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schleswig-Holstein am Donnerstag mit. Insgesamt habe die Befragung die Gesamtnote 2,26 ergeben. Bei der letzten Befragung 2019 habe dieser Wert bei 2,29 gelegen.

Danach geben mehr als 90 Prozent der befragten Unternehmen an, mit ihrem Firmensitz am bisherigen Standort oder in der Region bleiben zu wollen. Dringenden Verbesserungsbedarf sahen die Befragten allerdings beim Abbau von Bürokratie, der Dauer von Genehmigungsverfahren und den Strompreisen. Hohe Zufriedenheitswerte hätten dagegen die Erreichbarkeit von Kunden- und Absatzmärkten, von Zulieferern und Kooperationspartnern sowie die Straßenanbindung erreicht, sagte eine Sprecherin der IHK Schleswig-Holstein.

Das insgesamt positive Feedback der Unternehmen sei - anders als im Bundestrend - ein starkes Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein, sagte der Präsident der IHK Schleswig-Holstein, Hagen Goldbeck. Zugleich sei es aber auch ein Auftrag an die Landesregierung. Zur Erreichung des erklärten politische Ziels, Schleswig-Holstein zum ersten klimaneutralen Industrieland zu machen, sei noch einiges zu tun, sagte Goldbeck. So müsse der Ausbau der Straßeninfrastruktur, die für die Unternehmen im Land besonders wichtig sei, mit Priorität vorangetrieben werden.

