Agrarminister von Bund und Ländern tagen in Kiel

Kiel (dpa). Die Agrarminister von Bund und Ländern kommen von heute bis Freitag in Kiel zu ihrer Herbstkonferenz zusammen. Die Tagesordnung ist lang und wird begleitet von kritischen Forderungen sowie Protesten aus der Landwirtschaft. Ein Thema ist das Tierwohl. Schleswig-Holsteins Agrarminister Werner Schwarz (CDU), der den Vorsitz führt, hatte bereits vorab auf die Notwendigkeit hingewiesen, den Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland voranzutreiben. «Wir müssen unseren Landwirtinnen und Landwirten Planungssicherheit geben und eine verlässliche Perspektive aufzeigen.»

Am Mittwoch und Donnerstag geht es wesentlich um Vorberatungen der Amtschefs und der Länder. Die eigentliche Ministerkonferenz beginnt am Freitagmorgen. Begleitet wird das Treffen den Ankündigungen nach von mehreren Demonstrationen. Am Donnerstag werden bei zwei Veranstaltungen Landwirte mit mehreren Hundert Traktoren in der Landeshauptstadt erwartet, um ihren Forderungen nach Unterstützung und weniger Bürokratie Nachdruck zu verleihen.

