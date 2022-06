Andreas Paulsen: Zentrallager zieht nach Hamburg

Zwei Jahre hatte die Andreas Paulsen GmbH in Schleswig-Holstein nach einem Standort gesucht. Nun baut der namhafte Sanitärgroßhändler sein neues Zentrallager in Hamburg. In Kiel gehen Jobs verloren.

Er will unbedingt alle Beschäftigten halten: Erik Braeuninger, Geschäftsführer von Andreas Paulsen in Kiel.

Kiel. Den Namen Andreas Paulsen kennt fast jede und jeder im Norden. Zum Beispiel von den weiß-blauen Lkw auf den Autobahnen, die Montagematerial, Waschbecken, Toiletten, Duschkabinen und Badewannen überall dorthin liefern, wo neue Bäder eingerichtet oder alte modernisiert werden. Das Kieler Unternehmen zählt zu den bedeutendsten Sanitärgroßhändlern im Norden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Geschäfte laufen gut – wenn man von Lieferengpässen und steigenden Preisen einmal absieht. Um das Wachstum auch für die Zukunft abzusichern, braucht das Unternehmen Platz. Zwei Jahre lang suchte der Großhändler nach einem Standort für sein neues Zentrallager. Erst in Kiel, dann landesweit. Vergeblich. Deshalb baut Andreas Paulsen derzeit sein neues Zentrallager südlich der Elbe. Genauer: in Seevetal bei Hamburg. Konsequenz: In Kiel gehen 45 Logistik-Jobs verloren.

Andreas Paulsen Kiel: Lager wird schrumpfen

Bedeutet das die Schließung des Kieler Lagers – wie vereinzelt aus dem Unternehmen berichtet wird? Geschäftsführer Erik Braeuninger hat eine klare Antwort: „Nein, das ist nicht der Fall.“ Kündigungen werde es „definitiv nicht geben“. Wohl aber einen Abbau von Logistik-Stellen am Stammsitz Kiel-Wittland. Zutreffend sei, dass Andreas Paulsen dort „aus allen Nähten platzt“ und daher ab August 2023 in Seevetal ein neues Zentrallager mit knapp 120 Arbeitsplätzen und 30 000 Quadratmetern Hallenfläche beziehen werde. Der Gebäudekomplex wird langfristig angemietet, rund zehn Millionen Euro kostet die Ausstattung. Das Kieler Lager (9000 Quadratmeter) wird dem Chef zufolge weiter genutzt, allerdings in reduziertem Umfang: Aus dem bisherigen Zentrallager wird ein „Hub“ – ein Verteilzentrum also. Von dort aus werde die in Seevetal konfektionierte und per 40-Tonner angelieferte Ware zweimal täglich im Norden an die Baustellen ausgeliefert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Kieler Arbeitsplätze bedeutet das: Von den bislang 56 festangestellten Kräften in der Kieler Logistik werden künftig lediglich noch elf benötigt. Zudem fallen 22 Aushilfsjobs weg. Der Fuhrpark mit 20 Lkw und 24 Fahrern bleibt hingegen vollständig erhalten.

Alle Fachkräfte sollen gehalten werden

„Wir wollen unbedingt alle Fachkräfte behalten“, sagt Braeuninger. Jede betroffene Person mit Festanstellung bekomme das Angebot für einen Arbeitsplatz in Seevetal. „Für diejenigen, die nicht wechseln wollen oder können, werden wir eine andere Möglichkeit innerhalb des Unternehmens finden.“ Derzeit verhandeln Unternehmensleitung und Betriebsrat über ein Gesamtpaket, das neben Umschulungsangeboten nach Angaben Braunigers auch Prämien „in erheblicher Höhe“ vorsieht. Ausgezahlt werden sollen die an alle Beschäftigten, die das Wechselangebot annehmen, aber auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich verpflichten, dem Unternehmen am Standort Kiel zumindest bis zum Umzug im kommenden August treu zu bleiben.

Hintergrund der "Halteprämie" ist natürlich auch der Fachkräftemangel. Beschäftigte in der Logistik werden derzeit mit Kusshand genommen. "Wir hätten den neuen Standort gerne nördlich der Elbe errichtet", sagt Braeuninger. Man habe zwei Jahre lang "alle Hebel in Bewegung gesetzt", doch keine geeignete Fläche gefunden. Erstaunlich ist das insofern, als dass Schleswig-Holstein entlang der Autobahn 7 zuletzt bedeutende Ansiedlungserfolge verzeichnen konnte – von Edeka bis Amazon.

Landesweit beschäftigt Andreas Paulsen an 28 Standorten (fünf Ausstellungen, 23 Abholcenter) 372 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 269 in Kiel. Gemeinsam mit zwei Schwesterunternehmen (Bergmann & Franz sowie Detering) gehört der Großhändler zum niederländischen Baustoffgroßhändler Building Material Europe (BME). Hinter dem wiederum steht als Eigentümer der US-Finanzinvestor Blackstone.

1700 Beschäftigte unter der Dachmarke SHK

Mit rund 1700 Beschäftigten und mehr als 120 Abholstandorten sowie 30 Fachausstellungen ist die Gruppe unter der kürzlich eingeführten Dachmarke SHK in ganz Norddeutschland aktiv. Die unternehmerischen Fäden der gesamten Gruppe laufen in Kiel zusammen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit mehr als 140 Jahren ist Andreas Paulsen am Markt und damit eines der ältesten Großhandelsunternehmen im Bereich Sanitär, Heizung und Lüftung in Norddeutschland. 1879 gründete der Flensburger Kaufmann Andreas Paulsen das Handelshaus im Kieler Stadtzentrum. In den 30er-Jahren wurde Wilhelm Braeuninger Geschäftsführer und Mitinhaber. Noch heute sind beide Familienstämme mit Erik Braeuninger und Lars Paulsen im Unternehmen aktiv.