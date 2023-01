﻿Gefahr der Schuldenfalle wächst: Dispozinsen steigen in Rekordtempo

Schlechte Nachrichten für alle Menschen mit Miesen auf dem Girokonto: Die Banken erhöhen die Zinsen für Dispokredite in rasantem Tempo. Die Entwicklung trifft finanziell gestresste Haushalte in einer Zeit ohnehin steigender Belastungen. Verbraucherschützer warnen vor einer Schuldenfalle.

Kiel. Eine Welle steigender Dispozinsen trifft Verbraucher mit Schulden auf dem Girokonto. „Die Dynamik ist rekordverdächtig“, sagt Sebastian Schick vom Verbraucherportal Biallo. „Wir erhalten fast täglich Meldungen zu Dispo-Zinserhöhungen von Banken und Sparkassen.“ Insbesondere kleine oder regionale Banken langen kräftig zu. Doch auch große Privatinstitute und Direktbanken haben ihre Dispozinsen zum Teil deutlich nach oben gesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Erhöhung ist Folge der Zinswende: Ende Juli hatte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen nach mehr als sechs Jahren erstmals wieder angehoben, um die Inflation zu bändigen. Insgesamt vollzog sie bislang vier solcher Zinsschritte.

Diese Entwicklung geben die Banken weiter. Damit verbessern sich zwar die Aussichten für Sparerinnen und Sparer, doch gleichzeitig heißt das: Kredite aller Art werden teurer, von der Baufinanzierung bis zum Dispo. Ökonomen erwarten, dass in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Teuerung weitere Zinserhöhungen folgen werden.

Steigende Dispozinsen: Die Unterschiede zwischen den Banken sind enorm

Die Unterschiede bei den Zinsen sind enorm. Manche Geldhäuser gewähren Dispo-Freibeträge, andere verlangen ab dem ersten Euro in den Miesen bis zu 15 Prozent. Wer bei der Förde Sparkasse – Platzhirsch in der Region – einen Dispokredit in Anspruch nimmt, muss dafür einen Standard-Überziehungszinssatz von 13,55 Prozent bezahlen. Erst zum Jahreswechsel hatte das Kieler Institut den Preis um 1,43 Prozentpunkte nach oben geschraubt. Allerdings ist die Höhe des Dispozinses meist abhängig vom Kontomodell. Bei der Förde Sparkasse etwa kann er auch 9,55 Prozent betragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dispozinsen: Spanne bei Kieler Volksbank zwischen 9,26 und 11,26 Prozent

Die Kieler Volksbank hatte ihre Dispokredite zuletzt im Dezember verteuert. Die Genossenschaftsbank verlangt aktuell zwischen 9,26 und 11,26 Prozent. Auch die großen Privatbanken drehen an der Zinsschraube. Die Commerzbank etwa hatte ebenfalls im Dezember erhöht und verlangt jetzt zwischen 9,70 und 11,70 Prozent.

Lesen Sie auch

Laut Biallo sind die Dispozinsen bundesweit im Schnitt seit Mitte 2022 von knapp unter zehn auf gut 10,5 Prozent gestiegen. Damit, Schick, sei es für die Geldhäuser „im Grunde ein lukratives Geschäft, wenn ihre Kunden in Folge der hohen Inflation und explodierender Energiepreise ihr Konto überziehen müssten“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teure Dispokredite: Finanzierungskosten seit April um 20 Prozent gestiegen

Die jüngsten Erhöhungen seien „der höchste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe vor fast 20 Jahren“, meldet die Analysefirma Barkow Consulting mit Verweis auf Bundesbank-Daten. Gegenüber April 2022 hätten sich die Finanzierungskosten für die Nutzung des privaten Dispos um fast 20 Prozent erhöht.

Auch die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein hat die Entwicklung im Visier – und kritisiert die Institute. Denn die begründen teure Dispokredite immer wieder mit dem höheren Risiko. Dieses Argument hält Finanzexperte Michael Herte für fadenscheinig: „Dass die Ausfallwahrscheinlichkeit tatsächlich einen so hohen Aufpreis rechtfertigt, ist wenig überzeugend – gerade bei der Verwendung von Informationen der Auskunfteien wie der Schufa.“