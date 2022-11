﻿Bargeld vs. Karte: Wie Corona das Bezahlverhalten in Schleswig-Holstein verändert hat

Zahlen ohne Bargeld – das wird auch in Schleswig-Holstein zum Standard. Zuletzt hatte die Corona-Pandemie der Kartennutzung einen Schub verpasst. Eine erste Folge: Geldautomaten in Kiel und der Region werden zurückgebaut. Da stellt sich die Frage: Wie lange Bares überhaupt noch akzeptiert wird?

Beim Stand der „Kieler Lachsforelle“ auf dem Wochenmarkt in Kiel können Kundinnen und Kunden bargeldlos zahlen. Rund 15 Prozent des Umsatzes entfällt auf die Karte, sagt Mitinhaberin Yvonne Rößner.

Kiel. Das Bezahlen mit Münzen und Scheinen ist auf dem Rückzug – auch in Schleswig-Holstein. Der Trend hält seit Jahren an, hatte sich aber durch Corona und den Boom des Online-Handels rasant beschleunigt. Banken und Einzelhandel im Land erwarten, dass die Entwicklung in moderatem Tempo weitergeht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die letzten zwei Jahre haben das Bezahlverhalten stark verändert“, sagt Mareike Petersen, Sprecherin des Handelsverbandes Nord. Bundesweit sind die Bar-Transaktionen von September 2020 bis zum gleichen Monat dieses Jahres um 4,5 Milliarden Euro zurückgegangen – ein Minus von gut 30 Prozent.

Bargeld hat nur noch einen Umsatzanteil von 38 Prozent.

Zahlungsmittel Nummer eins ist die Girocard . Über sie laufen jährlich rund sechs Milliarden Transaktionen und damit 42 Prozent des Umsatzes im Einzelhandel.

Rechnet man alle kartenbasierten Bezahlvorgänge zusammen – also auch Lastschrift, Kreditkarte und digitale Systeme wie V-Pay oder Apple Pay – beläuft sich der bargeldlose Anteil auf fast 60 Prozent.

Karte wird in Schleswig-Holstein immer intensiver genutzt

Mit Karte bezahlen liegt im Trend: Die Sparkassen in Schleswig-Holstein haben bis Ende 2021 gut 1,5 Millionen Girokarten ausgegeben. Das sind zwar kaum mehr als vor der Pandemie. Doch werden die Karten intensiver genutzt: im vergangenen Jahr rund 106 Millionen Mal und damit 44 Prozent häufiger als 2019. Die Förde Sparkasse etwa verzeichnete im vergangenen Jahr bei bargeldlosen Transaktionen eine Zunahme um 15 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Kieler Volksbank bestätigt den Trend: „Durch Corona haben Kartennachfrage und bargeldlose Zahlungen deutlich zugenommen“, sagt Vertriebsleiter Sebastian Heinz. Wie andere Institute sieht die Volksbank vor allem ein starkes Wachstum beim kontaktlosen Bezahlen. Gründe seien die deutliche Zunahme der Terminals mit Kontaktlos-Funktion in den Geschäften, die verstärkte Nutzung digitaler Karten auf Smartphones und Smartwatches sowie Hygieneaspekte.

Weil mehr mit Karte bezahlt wird: Banken reduzieren Geldautomaten in SH

Als Folge der Corona-Pandemie wird indes seltener Geld abgehoben: „Die Verfügungen an unseren Geldautomaten sind 2020 bis 2021 deutlich gesunken“, heißt es bei der Kieler Volksbank. In diesem Jahr habe sich die Zahl der Barabhebungen wieder erhöht und nun stabilisiert – allerdings auf reduziertem Niveau im Vor-Corona-Vergleich. Darauf reagiert die Branche:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den Volks- und Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein ist innerhalb eines Jahres jeder zehnte Geldautomat verschwunden,

die Sparkassen melden ein Minus von drei Prozent.

Obwohl es vor allem in Metropolen erste Geschäfte und Hotels gibt, die nur noch bargeldlose Zahlung akzeptieren, ist Deutschland von skandinavischen Verhältnissen weit entfernt. In Schweden und Norwegen, aber auch in Dänemark spielt das Bezahlen mit Münzen oder Scheinen kaum noch eine Rolle.

Dennoch erwarten weder Handel noch Kreditinstitute, dass Bargeld hierzulande in absehbarer Zeit komplett aus den Geschäften verschwinden wird. Wie riskant eine kompletter Abkehr von Scheinen und Münzen sein kann, hatte vor wenigen Monaten ein großflächiger Ausfall von Kartenterminals gezeigt.