﻿Nord-Sparkassen: Rasante Zinswende wird zum Stresstest

Kiel. Steigende Erträge, starkes Eigenkapital, 60 000 neue Online-Girokonten: Das sind Entwicklungen, über die sich ein Sparkassenpräsident eigentlich uneingeschränkt freuen müsste. Und Oliver Stolz, Chef des Sparkassen- und Giroverbandes Schleswig-Holstein, ist auch sehr zufrieden mit dem Geschäftsergebnis, das die elf Institute im Land 2022 unter schwierigen Umständen eingefahren haben. Doch es gibt auch Sorgen, die den Verbandschef umtreiben. Sorgen, die mit der hohen Inflation zusammenhängen – und mit einer Zinswende, deren Rasanz Geldhäuser sowie viele Kreditkunden ins Schwitzen bringt.

Stolz spricht von einem „Stresstest für Volkswirtschaften und damit für die gesamte Finanzbranche“. So zwinge die späte Kurskorrektur der Europäischen Zentralbank auch die Sparkassen zu Wertberichtigungen auf eigene Finanzanlagen in erheblichem Ausmaß. Denn weil die Zinsen so sprunghaft steigen, erleiden Anleihen, die die Institute in der Bilanz haben, millionenschwere Kursverluste. Das ist zwar nur ein temporäres Problem, hinterlässt jedoch Schrammen in den Bilanzen. Die allerdings können die Institute gut verkraften.

Sparkassen in Schleswig-Holstein: Zinsschock belastet Kreditkunden

Kopfschmerzen bereitet der Zinsschock vor allem Immobilienkäufern, die sich vor Jahren zu Niedrigzinsen von teilweise unter einem Prozent verschuldet haben, und bei denen nun eine Anschlussfinanzierung ansteht – zu einem Zins um die vier Prozent. Das ist eine gewaltige Mehrbelastung, die viele Haushalte kalt erwischt. Stolz betont, man werde sich intensiv darum kümmern, für diese Kundinnen und Kunden eine tragfähige Lösung zu finden, „und ich bin zuversichtlich, dass das in den allermeisten Fällen auch gelingt“.

Wie sehr Inflation und Zinsanstieg viele Menschen belasten, zeigt sich auch bei der Neuvergabe von Immobilienkrediten. Insgesamt haben die Sparkassen 2022 rund 3,55 Milliarden Euro an Darlehen für Haus-, Wohnungs- und Grundstückskäufe vergeben – das sind 17,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Dabei legte der Markt eine Achterbahnfahrt hin: In den ersten drei Quartalen verzeichneten die Sparkassen einen Run auf Kredite bei noch verhältnismäßig niedrigen Zinsen von bis zu drei Prozent. Nach mehreren Leitzins-Erhöhungen brachen dann die Kreditvergaben ein.

Sparkassen: „Viele können sich das eigene Heim nicht mehr leisten“

Diese Entwicklung verfolgt Stolz mit einiger Sorge: „Wir sind bei der Immobilienfinanzierung in eine Phase geraten, in der sich Teile der Mittelschicht den Bau oder Kauf einer eigengenutzten Immobilie nicht mehr leisten können.“ Vor allem müsse man feststellen, dass es oft an Eigenkapital fehle, denn dieses konnte in zehn Jahren Niedrigzinsphase nur mühsam aufgebaut werden. Das neue Zinsniveau bringe zwar Zinsen auf Erspartes zurück, doch das hilft kaum – zumal die Zinsschere zwischen Inflationsrate und Einlagenzins noch immer weit geöffnet ist. Stolz: „Wenn das Geld vor allem für das alltägliche Leben aufgewendet werden muss, bleibt weniger für den Traum vom Eigenheim oder die energetische Sanierung übrig.“ Es sei unumgänglich, mit einem breiten Anlage-Mix vorzusorgen. „Das Sparkonto allein reicht nicht zur Vorsorge.“ Der Sparkassenpräsident räumt ein, dass einer vierköpfigen Familie mit einem Nettoeinkommen von 3000 Euro wenig Geld zum Sparen bleibt.

Insgesamt schlossen die elf Sparkassen im Land das vergangene Jahr nach wechselhaftem Verlauf mit guten Ergebnissen ab. Die Bilanzsumme stieg um 3,4 Prozent und lag am Ende des Jahres bei 50,6 Milliarden Euro. Die gute Ertragslage ermöglichte ein höheres Betriebsergebnis von 436,3 Millionen – ein Plus von 21,7 Prozent. Das Jahresergebnis nach Steuern wuchs sogar um 61,6 Prozent auf 88,4 Millionen Euro.

Sparkassenkunden: Wunsch nach Sicherheit ist groß

Das gestiegene Sicherheitsbedürfnis und die Aussicht auf Einlagenzinsen haben dem Wertpapiergeschäft einen Dämpfer versetzt: Hier lag der Umsatz 2022 mit knapp vier Milliarden Euro um fast ein Viertel unter dem Vorjahreswert. Auf den Konten der Kunden lagen zum Ende des Jahres 6,7 Milliarden Euro (minus 3,1 Prozent) an Spareinlagen und 27,8 Milliarden Euro (plus 2,97 Prozent) täglich fällige Gelder.

Im Ringen um Kunden konnten sich die Institute gut behaupten. Insgesamt kamen im Jahresverlauf 60 000 online geführte Girokonten dazu, ein Plus von 6,8 Prozent. Damit sind von 1,28 Millionen Girokonten 926 000 online geführt. „Online-Banking ist für die Menschen in Schleswig-Holstein selbstverständlich geworden“, so Stolz.

Trotz weiter sinkender Besucherzahlen wollen die Sparkassen an ihrem Filialnetz weitgehend festhalten. Die Zahl der Filialen mit Personal vor Ort sank 2022 dennoch um drei auf 204 und die der SB-Geschäftsstellen ebenfalls um drei auf 144. Die Mitarbeiterzahl der elf Institute verringerte sich um 212 auf 6130. Bei den Geld- und Serviceautomaten gab es einen Rückgang um 28 auf 1242. Um das Risiko von Automatensprengungen zu reduzieren – von denen es im vergangenen Jahr landesweit neun gab –, fordert der Sparkassenverband die Zulassung der in Deutschland noch verbotenen Verklebetechnik, die Geldscheine bei einer Sprengung durch Harzgemische in unbrauchbare Klumpen verwandelt.