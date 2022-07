﻿Brennholz günstig kaufen oder selbst schlagen: Das ist im Wald erlaubt

Brennholz ist wegen der Energiekrise heiß begehrt. Derzeit decken sich zahlreiche Leute schon für die kalten Tage ein. Viele Menschen fragen sich: Darf ich Brennholz im Wald sammeln? Was kostet Brennholz? Was benötige ich dazu? Hier gibt es Tipps und Antworten.

Neumünster. Die Energiekrise schlägt auch auf die Wälder in Schleswig-Holstein durch. Die Försterinnen und Förster können sich kaum vor Menschen retten, die auf der Suche nach Brennholz sind. Dabei beginnt die Saison eigentlich erst im September. Schon heute steht fest: Es wird nicht jeder so viel Holz bekommen, wie er möchte.

„Wir haben Anfragen aus anderen Bundesländern und sogar aus dem europäischen Ausland“, berichtet Ionut Huma, Sprecher der Landesforsten in Neumünster. Die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten betreuen 50 000 der 173 000 Hektar und damit knapp ein Drittel der Waldfläche Schleswig-Holsteins. Sie sind der größte Waldbesitzer im Norden mit 32 Förstereien.

Wie sieht es derzeit bei der Nachfrage nach Brennholz aus?

Laut Huma liegt die Nachfrage nach Brennholz deutlich über der des Vorjahres, er spricht von einem Anstieg von etwa 20 bis 50 Prozent je nach Försterei. „Wir werden die Nachfrage nicht voll bedienen können“, sagt Huma. Gleichzeitig sei Holz bei den Landesforsten um rund zehn Prozent teurer geworden. Ab 30 bis 45 Euro kostet der Raummeter.

„Die Nachfrage nach Brennholz ist immens“, sagt auch Förster Martin Friedrich von der Försterei Rönnerholz in der Gemeinde Pohnsdorf im Kreis Plön. Es gebe auch schon viele Vorbestellungen für den Herbst – mehr als üblich.

Der Sprecher der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten berichtet von einzelnen Käufern, die auch deutlich mehr Holz kaufen wollten als in den Vorjahren. „Da wollen Stammkunden dann plötzlich 15 statt fünf Raummeter Holz haben“, sagt Huma. In einem anderen Fall wollte ein Kunde 80 Raummeter Holz kaufen. Ein Raummeter beschreibt einen Würfel mit der Seitenlänge von einem Meter, der mit geschichtetem Holz gefüllt ist.

Welches Brennholz wird besonders nachgefragt?

Einigen Kundinnen und Kunden ist laut Huma mittlerweile die Holzart schon egal. Statt des üblicherweise oft verwendeten Buchenholzes seien Menschen bereit, auch minderwertigeres Brennholz zu kaufen. Hauptsache, im Ofen brennt Feuer.

Weiteres Indiz für die hohe Nachfrage nach Brennholz aus Schleswig-Holstein: Sämtliche Motorsägenkurse der Landesforsten inklusive der Zusatztermine sind ausgebucht, neue gibt es frühestens im September 2022. Die Kurse sind für jeden verpflichtend, der nach Rücksprache mit einer Försterin oder einem Förster selbst Brennholz schlagen will.

Wann sind die Termine für Motorsägenkurse?

Die Kurse bieten die Landesforsten Schleswig-Holstein in ihren Ausbildungswerkstätten an. In 15 Stunden Theorie und Praxis lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Umgang mit der Motorsäge. Neue Termine für Motorsägenkurse werden die Landesforsten ab September 2022 veröffentlichen.

Was kostet ein Motorsägenkursus?

Die Teilnahme an einem Motorsägenkursus bei den Landesforsten kostet 185 Euro. Hinzu kommt die Ausstattung: Jeder Teilnehmer benötigt die Schutzausrüstung bestehend unter anderem aus Helm mit Gehör- und Gesichtsschutz, Schnittschutzhose und Sicherheitsstiefeln. Auch Motorsägen müssen die Menschen in der Regel selbst mitbringen. In Ausnahmefällen können die Landesforsten gegen Gebühr eine Säge leihen.

Darf ich einfach selbst Brennholz im Wald in Schleswig-Holstein schlagen?

Auf gar keinen Fall. Wer selbst Brennholz schlagen oder sägen möchte, muss zuerst einen Motorsägenkursus bei den Landesforsten absolvieren. In einem zweiten Schritt ist es wichtig, den zuständigen Förster zu kontaktieren. Er wird festlegen, an welchen Baum überhaupt eine Säge angesetzt werden darf.

Darf ich Brennholz sammeln, wenn ich im Wald spazieren gehe?

Nein, das ist verboten. Wer Holz etwa vom Boden aufsammelt, um es später zu verbrennen, begeht Diebstahl. Das tote Holz nimmt eine wichtige Rolle in der Natur ein. „Wir lassen viel Totholz liegen, um es der Natur durch Verrottung zurückzugeben“, erklärt Jörn Winter. Der Forstwirt ist verantwortlich für die 1710 Hektar große Försterei Bordesholm, die sich bis an das Rendsburg Umland erstreckt. Das feuchte Holz vom Waldboden sei auch ungeeignet, um es im Ofen zu verbrennen. Auch das in diesem Jahr geschlagene Holz muss noch mindestens ein Jahr gut durchtrocknen.

Gibt es noch Sammelscheine für den Wald, damit ich Holz sammeln darf?

Die Landesforsten Schleswig-Holstein bieten die Papiere nicht mehr an. „Ich kenne die Sammelscheine für den Wald von meiner Großmutter. In Bordesholm gibt es die aber schon lange nicht mehr, und seit 1992 bin ich hier schon Förster“, berichtet Forstwirt Winter. Doch es gibt zumindest eine Ausnahme: den Klosterforst des Adeligen Klosters Preetz. Dort werde verstärkt die Sammelscheine ausgegeben, die es Menschen erlauben, Äste aus dem Wald mitzunehmen. Förster Martin Friedrich weist aber darauf hin, dass das Sammeln von Restholz ohne Sammelschein Diebstahl ist. Die Försterei Rönnerholz, Tannenredder 4, 24211 Pohnsdorf / Rönnerholz, ist zu erreichen unter Tel. 04342/83032.