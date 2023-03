Der Citti Markt in Kiel schläft nur kurz: Ein Blick hinter die Kulissen

Autogrammstunde mit THW und Holstein

Der Citti Markt in Kiel feiert seinen 50. Geburtstag in diesem Jahr mit einem vollen Programm an Aktionen. Den Auftakt machen an diesem Freitag, 24. März, zwei hochkarätig besetzte Autogrammstunden im Citti-Park: Ab 14 Uhr gibt es die gesamte Mannschaft des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zu erleben, und um 16.30 Uhr rückt das Team von Handball-Rekordmeister THW Kiel zur Autogrammstunde an. Natürlich bringen beide Mannschaften ihre Maskottchen Stolle und Hein Daddel mit.