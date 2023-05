Deutlich mehr Solaranlagen im ersten Quartal im Norden installiert

Kiel (dpa/lno). Im ersten Quartal wurden auf Dächern und Freiflächen 8503 Anlagen installiert, wie der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) am Mittwoch in Kiel mitteilte. In den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres waren es lediglich 2300 Anlagen gewesen. Aktuell sind im Norden demnach 2,31 Gigawatt an Photovoltaik-Gesamtleistung installiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Verband forderte von der schwarz-grünen Landesregierung konkrete Ziele für den Ausbau der Photovoltaik. «Schleswig-Holstein hat noch aufzuholen, wenn es seinem Anspruch aus dem Koalitionsvertrag gerecht werden will», sagte Geschäftsführer Marcus Hrach. Die Landesregierung will Schleswig-Holstein bis 2040 zu einem klimaneutralen Bundesland machen.

© dpa-infocom, dpa:230503-99-542512/2