﻿Tariftreuegesetz: DGB-Chefin rechnet mit Schwarz-Grün ab

Kiel. Ihre Ungeduld wachse, sagt Laura Pooth. Ungeduldig ist die Chefin des DGB Nord besonders mit der schleswig-holsteinischen Landesregierung, weil die sich die Stärkung der Tarifbindung auf die Fahnen geschrieben hat, aber keine Anstalten unternimmt, die Einhaltung von Tarifen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zur Bedingung zu machen. Im Interview wird zudem deutlich, dass die Gewerkschaften auf die Mindestlohnkommission nicht gut zu sprechen sind.

Der Mindestlohn steigt um 41 Cent oder 3,4 Prozent. Die Inflation ist doppelt so hoch. Wie sauer sind Sie auf die Mindestlohnkommission?

Laura Pooth: Die Anpassung im Cent-Bereich ist ein Witz. Die Mindestlohnkommission wird damit nicht ihrer Aufgabe gerecht, den gesetzlich geforderten Mindestschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu gewährleisten. Der Beschluss, der gegen die Gewerkschaftsstimmen gefasst worden ist, bedeutet für fast 200 000 Menschen in Schleswig-Holstein einen enormen Reallohnverlust. Es ist beschämend, dass die Arbeitgeber in dieser Situation mit den höchsten Teuerungsraten gerade bei den finanziell Schwächsten des Arbeitsmarktes sparen wollen. Der Mindestlohn hätte mindestens auf 13,50 Euro steigen müssen.

Thema Tariftreuegesetz: Das liegt in Schleswig-Holstein noch immer auf Eis. Woran liegt das?

Das frage ich mich auch. Unsere Ungeduld wächst. Die Landesregierung ist ein Jahr im Amt. Da kann es doch nicht sein, dass der Koalitionsvertrag nur noch Altpapier ist. Darin steht deutlich: Die Tarifbindung soll gestärkt werden, und zwar im Dialog mit den Sozialpartnern. Darauf drängen wir. Ich sehe ja, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Deshalb müssen wir uns an einen Tisch setzen und diese Positionen im Dialog auf einen Nenner bringen. Man kann doch nicht schulterzuckend zur Kenntnis nehmen, dass Schleswig-Holstein bei der Höhe der Durchschnittseinkommen im Westen der Republik die rote Laterne hat.

Die Arbeitgeber lehnen ein Tariftreuegesetz ab, weil es zu bürokratisch sei und kleine Unternehmen davor abschreckt, sich um öffentliche Aufträge zu bewerben.

Die Arbeitgeber können doch nicht den Mangel an Fachkräften beklagen und sich gleichzeitig gegen Maßnahmen sperren, die eine Ursache dieses Mangels bekämpfen, nämlich Niedriglöhne und unzureichende Arbeitsbedingungen. Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite müssen diese Bedingungen auf Augenhöhe aushandeln. Das ist auch ein wichtiger Punkt für die Unternehmen: Die wollen doch Beschäftigte, die sich mit ihrer Arbeit identifizieren. Und wann tun Sie das? Wenn sie ihre Arbeitsbedingungen mitgestalten können. Im Schnitt liegen Jahresgehälter mit Tarifvertrag um 8000 Euro höher als ohne. Hinzu kommen mehr Urlaub und bessere Voraussetzungen, um Arbeit und Privatleben in Einklang zu bringen. Hierzulande waren im Jahr 2000 noch 70 Prozent der Beschäftigten von einem Tarifvertrag geschützt. Aktuell ist es gerade noch die Hälfte. In einer Zeit, in der sich die Arbeitgeberseite aus der Tarifbindung zurückzieht und in der wir gleichzeitig das Fehlen von Fachkräften beklagen, brauchen wir ein politisches Signal: Wenigstens da, wo öffentliche Aufträge vergeben werden, darf nicht auch noch Lohndumping belohnt werden.

Sie sagten, die Ungeduld der Gewerkschaften wächst. Soll es Demos für ein Tariftreuegesetz geben?

Aktuell schaut das Land ja auf das, was in Berlin passiert. Der Gesetzentwurf für ein Bundestariftreuegesetz soll nach der Sommerpause vorliegen. Diese Schonfrist geben wir der Landesregierung noch. Danach wird es schon darum gehen, das Thema mit einer Kampagne druckvoll nach vorne zu bringen. Viele andere Bundesländer haben sich längst auf den Weg gemacht. Unsere Erwartung ist, dass endlich auch in Schleswig-Holstein etwas passiert.

Die Gewerkschaften haben zum Teil deutliche Tarifsteigerungen durchgesetzt. Nun verlangsamt sich die Inflation. Sind Sie zufrieden mit der Operation Kaufkraft sichern?

Wir haben gute Abschlüsse erzielt. Wir müssen aber auch feststellen, dass die Reallöhne nicht so stark steigen, wie es angebracht wäre. Ein Problem ist ja, dass die veröffentlichte Inflationsrate die Belastung vieler Menschen unzureichend widerspiegelt. Es hilft einem Niedriglohnhaushalt nicht, wenn Champagner billiger wird, Grundnahrungsmittel aber teurer.

Der Landesrechnungshof kritisiert, dass das Land zu viel Geld ausgibt. Müssen nicht auch die Gewerkschaften sagen: Sparen ist ein Gebot der Stunde?

Nein, das ist es nicht. Wir sind eine krisengebeutelte Gesellschaft. Da finde ich den Ansatz der Landesregierung gut zu sagen: Wir sehen zu, dass niemand verloren geht. Gerade in Zeiten, in denen rechte Parteien die Ängste der Menschen instrumentalisieren, muss es darum gehen, Zuversicht zu verbreiten. Das schafft man nicht, indem man den Rotstift ansetzt, schon gar nicht bei sozialen Projekten, Bildung oder Kitas.

Also noch mehr Schulden?

Was mir in der Landesregierung fehlt, ist der Wille, etwas für die Steigerung der Einnahmen zu tun. Die Zahl der Milliardäre in Deutschland hat sich 2020 vervierfacht. Eine Steuer auf sehr hohe Vermögen ist überfällig. Schleswig-Holstein sollte sich dafür stark machen.

