﻿Diebstahl vor Kieler Boutique: Kleiderständer mit Aktionsware geplündert

Kiel. Tania Bernotat ahnt nichts Böses, als am Montag gegen 11.15 Uhr eine junge Kundin ihr Modegeschäft in der Kieler Wilhelminenstraße betritt – in der Hand ein modisches Top. Das habe auf dem Weg gelegen, sagt sie. Als die Inhaberin der Boutique „Frau Beta“ vor der Ladentür nach dem Rechten schauen will, trifft die 46-Jährige fast der Schlag: Der halbe Ständer mit Aktionsware ist geplündert.

Mindestens zehn Teile sind weg: T-Shirts, Röcke, Hosenröcke, Blusentops. Alles keine Billigware und selbst reduziert bis zu 50 Euro teuer. Auf dem Schaden wird Tania Bernotat sitzen bleiben: Bei Ladendiebstahl – anders als bei Einbruch – zahlt keine Versicherung.

Der Einzelhandel hat harte Zeiten hinter und keineswegs rosige vor sich. Corona und die Folgen haben Umsatz gekostet und Reserven verbraucht. Obwohl die Inflation sich abschwächt, trüben gestiegene Preise die Konsumlust. Zwar bahnt sich nach Pandemie und Lockdowns der Alltag den Weg. Doch das bedeutet leider auch traurige Normalität.

„Wir müssen leider feststellen, dass der Trend beim Ladendiebstahl nach der Covid-Delle wieder aufwärts zeigt“, sagt Mareike Petersen, Sprecherin des Handelsverbandes Nord. Fast 14 000 bekannt gewordene Fälle verzeichnet die Kriminalstatistik für Schleswig-Holstein 2022 – ein Plus von knapp 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Ladendiebstahl in Kiel: Geschäft „Frau Beta“ stellt nichts mehr nach draußen

Dass Diebe gleich Kleiderständer abräumen, das komme „nur sehr selten“ vor, berichtet Petersen. „Einzelne Dinge hingegen verschwinden immer mal.“ Diese Erfahrung hat auch Schneiderin Tania Bernotat gemacht. In der vergangenen Woche seien bereits drei oder vier Stücke im Außenbereich der Boutique gestohlen worden. Aus dem Ladendiebstahl vom Montag zieht sie diese Konsequenz: „Ich werde nichts mehr nach draußen stellen – auch wenn mich das sicher Umsatz kosten wird.“

Noch ist der Täter nicht gefasst, die Ermittlungen laufen. Bei dem Unbekannten soll es sich Zeugenaussagen zufolge um einen verwahrlost wirkenden Mann um die 50 handeln, mit langen dunklen Haaren und dunkler Jogginghose. Nach Angaben der Polizei könnte die Beschreibung auf einen Mann passen, der wenige Minuten vor der Tat aus dem benachbarten Polizeigewahrsam entlassen worden war. Der Verdacht, dass es sich um Beschaffungskriminalität handelt, liegt nahe, hat sich bislang aber nicht bestätigt.

Ladendiebstahl durch Kunden kostet Milliarden

Nach Berechnungen des Handelsforschungsinstitutes EHI betrugen die sogenannten Inventurdifferenzen 2021 rund 4,1 Milliarden Euro. Diese Summe setzt sich Schätzungen zufolge zusammen aus Diebstahl durch die Kundschaft (2,1 Milliarden Euro), Diebstahl durch Mitarbeitende (810 Millionen), Diebstahl durch Servicekräfte und Lieferantenpersonal (320 Millionen) sowie „organisatorische Mängel“ (870 Millionen).

„Kleine, inhabergeführte Geschäfte haben es deutlich schwerer, die finanziellen Folgen von Diebstahl wegzustecken als große Ketten“, sagt Petersen. Sitzenbleiben würden die Händler nicht nur auf den direkten Schäden durch Diebstahl, sondern auch auf den Kosten für Prävention – von der Kameraüberwachung über Ladendetektive bis zu Personal, das etwa speziell ein Auge auf Auslagen im Außenbereich hat. Übrigens: Wenn es sich nicht gerade um Sicherheitsdienste handelt, kann Personal nicht belangt werden, falls es Ladendiebstahl übersieht.

Auch wenn das Leerräumen ganzer Kleiderständer kein Massenphänomen ist, wollen viele Geschäfte nichts dem Zufall überlassen. „Natürlich haben wir die Auslagen vor dem Geschäft im Blick“, sagt die Mitarbeiterin eines Modegeschäftes in der Kieler Holstenstraße. Ein benachbarter Laden stellt regelmäßig Personal ab, um die Ware vorn zu sichern – nicht nur während des Kieler-Woche-Trubels.

Ganz verhindern lässt sich das illegale Wegschnappen natürlich nicht. Also lieber gar nichts mehr im Freien präsentieren? „Das geht auch nicht“, sagt eine Verkäuferin. „Dann fallen wir ja nicht mehr auf.“

