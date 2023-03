﻿Debatte um fossile Heizungen: Viele Eigentümer in SH sind ratlos

Nein, Überwindung habe es nicht gekostet, betonen die Mitarbeiter der Pelz Gruppe Wahlstedt. Es sei für sie klar gewesen, endlich für ihre Forderungen auf die Straße und in den Warnstreik zu gehen. Erstmalig in der 75 Jahre alten Firmengeschichte, gibt es Streiks. So wie am Freitagvormittag.