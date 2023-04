Druckbetrieb der Kieler Nachrichten schließt zum Jahresende

Straßen- und Eisenbahntunnel

Verkehrsminister rechnet mit fertigem Sundtunnel bis 2029

2029 sollen Autos und Züge durch den Ostseetunnel rollen. Um die Planung auf deutscher Seite ging es in einer Kommunalkonferenz in Großenbrode. Verkehrsminister Madsen ist optimistisch, dass auch der Sundtunnel in diesem Jahrzehnt fertiggestellt sein wird.