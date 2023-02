Ein Drittel mehr Gäste in Schleswig-Holstein 2022

Rentnerin in Bad Bramstedt von Einbrechern geweckt: Polizei sucht Zeugen

Unangenehme Überraschung für eine Rentnerin in Bad Bramstedt: Einbrecher drangen am Dienstag in ihr Haus in Bad Bramstedt ein und weckten sie mit einer Taschenlampe. Nun sucht die Polizei Menschen, die Hinweise geben können.