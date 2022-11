﻿Führt Bargeld in Kiel schon ein Schattendasein?

Längst hat die Karte dem Bargeld den Rang abgelaufen – auch in Schleswig-Holstein. Die Pandemie war ein Turbo für das Bezahlen ohne Münzen und Scheine. Banken und Handel sind überzeugt: Der Trend wird sich fortsetzen. Kann man schon von skandinavischen Verhältnissen in Deutschland sprechen?

Kiel. Das Thema Bargeld ist emotional aufgeladen, gerade in Deutschland. Und so gibt es Menschen – nicht nur ältere – die es fast als verwerflich empfinden, kleinere Beträge mit Karte zu bezahlen. So wie die Frau, die an diesem ungewöhnlich warmen Oktober-Sonnabend ihre Einkäufe vom Wochenmarkt auf dem Exerzierplatz in Kiel in ihren Fahrradtaschen verstaut. Auf die Frage, wie sie denn bezahlt habe, reagiert sie fast gereizt: „Hallo? Das hier ist Markt! Da zahle ich natürlich bar.“ Die Karte sieht sie aber auch grundsätzlich kritisch, schließlich verleite sie viele Menschen dazu, mehr Geld auszugeben, als sie eigentlich hätten.

Girocard und Wochenmarkt? Das passt inzwischen sehr wohl zusammen. Wenige Meter entfernt verkauft Yvonne Rößner Fisch aus Aquakultur an ihrem Stand „Kieler Lachsforelle“. Auf dem Verkaufstresen, gut sichtbar positioniert: ein Kartenterminal. Auch unabhängig von Corona hält es Rößner für keine gute Idee, Kundinnen und Kunden auf Barzahlung festzunageln. Rund 15 Prozent des Umsatzes entfallen auf die Karte.

Einkaufen in der Innenstadt in Kiel: Gäste aus Skandinavien setzen auf Karte

Längst hat die Karte dem Bargeld den Rang abgelaufen – auch in Schleswig-Holstein. Nicht einmal mehr 40 Prozent seines Umsatzes nimmt der bundesweite Einzelhandel in bar ein. Dabei ist das Zahlungsverhalten in den Geschäften extrem unterschiedlich – ja nach Lage, Sortiment und Kundenstruktur. In der Innenstadt von Kiel etwa ist der große Anteil touristischer Käuferinnen und Käufer zu spüren.

Von denen kommen bekanntlich viele aus Skandinavien, wo Bargeld schon lange ein Schattendasein führt. Und so macht etwa der Edeka-Markt in der Holstenstraße in Kiel rund 80 Prozent seines Umsatzes mit der Karte oder anderen bargeldlosen Bezahlsystemen. Längst können so auch Kleckerbeträge beglichen werden, ohne dass man an der Kasse schief angesehen wird.

Obwohl Kartensysteme natürlich Kosten verursachen, sieht Inhaberin Angela Christensen diesen Service als selbstverständlich an: „Das entscheidende Kriterium ist die Kundenzufriedenheit.“ Mindestumsätze für Kartenzahlungen seien ebenso aus der Zeit gefallen wie Mindest-Einkaufssummen beim Geldabheben an der Kasse.

Erste Hotels und Gastronomieketten setzen auf „No cash payment“

Andere Geschäfte, andere Aussagen: „Bei uns halten sich Bar- und Kartenzahlung in etwa die Waage“, sagt ein Mitarbeiter im Lauffachgeschäft Zippels. Händler, die nur Bares akzeptieren, muss man aber mit der Lupe suchen. „Das kann sich eigentlich heute kein Geschäft mehr leisten“, sagt Mareike Petersen vom Handelsverband Nord. Genauso wenig jedoch sei es eine Option, Scheine oder Münzen als Zahlungsmittel abzulehnen. Allerdings: In Metropolen wie Hamburg, Berlin oder München gibt es bereits Hotels oder Gastronomieketten, in denen es heißt: „No cash payment“ – also ausschließlich bezahlen mit Karte.

Entsprechend vielfältig ist das Angebot bargeldloser Zahlungsoptionen. Längst lässt sich der Einkauf nicht nur mit Plastikgeld begleichen, sondern auch per Smartphone oder Smartwatch, mit Systemen wie Apple Pay oder V-Pay. Sogar Prepaid-Schmuck gibt es inzwischen: Der „Pago“ des Kölner Start-ups Pagopace etwa ist ein Schmuckring, der kontaktloses Zahlen beherrscht.

Das entwickelt sich im Einkaufsalltag immer mehr zur Selbstverständlichkeit. Insgesamt wurden nach Angaben des Branchenverbandes Deutsche Kreditwirtschaft im ersten Halbjahr 2022 rund drei Viertel aller bargeldlosen Transaktionen kontaktlos durchgeführt, das sind zehn Prozentpunkte mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Bargeldlos-Quoten: Nähert sich Schleswig-Holstein Skandinavien an?

Bargeld in den Geschäften, so viel ist also klar, entwickelt sich langsam aber sicher zu einem Auslaufmodell – auch wenn weder Handel noch Banken eine Prognose für ein Ablaufdatum wagen. „Wir erwarten noch weitere Steigerungen der bargeldlosen und insbesondere kontaktlosen Zahlungen“, sagt Sebastian Heinz, Vertriebschef der Kieler Volksbank: „Aber auch Bargeld behält für die Deutschen und auch für unsere Kunden im Alltagskonsum und Zahlungsverhalten eine weiterhin große Bedeutung.“ Von den extrem hohen Bargeldlos-Quoten wie in Skandinavien sei man noch sehr weit entfernt.

Gerade erst hatte EZB-Chefin Christine Lagarde einer Abschaffung von Bargeld eine klare Absage erteilt: „Die Menschen sind an Bargeld gewöhnt und wollen es nicht aufgeben.“ Die Diskussion über eine Bargeld-Abschaffung hält sie für „überflüssig“. Und: „Auch wenn ein digitaler Euro komme, wird es weiterhin Euro-Münzen und Banknoten geben.“

Solche Aussagen lassen Jorrit Groth ziemlich kalt. Der 24-jährige Kieler hat sich im Supermarkt gerade einen Schokoriegel geholt – und den mit Karte bezahlt: „Bargeld nutze ich nur, wenn es absolut nicht anders geht.“